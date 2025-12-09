Обласним військовим адміністраціям доручено переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів, щоб переспрямувати виділене для них електропостачання на побутових споживачів.

Рішення для покращення ситуації з відключеннями світла

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що уряд ухвалив низку рішень, щоб покращити ситуацію із відключеннями світла та більше електрики надати людям.

За її словами, доручено обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Вона запевнила, що відключення світла не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу, тому постачання електрики для цих обʼєктів залишиться безперебійним.

Як зазначила прем’єр-міністр, з переліків виключать споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Проте вивільнені обсяги електричної енергії планують спрямовувати для побутових споживачів, наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр звернула увагу, що Міністерство енергетики та Державна інспекція енергетичного нагляду України будуть контролювати виконання цих рішень.

Скорочення споживання електрики в ОВА та освітлення на вулицях

Крім цього, уряд доручив обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Як пояснила Свириденко, мають бути переглянуті додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, а також вулична реклама у центрах міст. На її думку, це не є пріоритетним у час складної ситуації в енергетиці.

Проте вона переконана, що в​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії світла. Відповідний перелік мають затвердити Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція.

Водночас ці рішення не застосовуються до світла, яке виробляється на власних енергогенерувальних установках споживачів для своїх потреб.

Міністерству енергетики, Міністерству розвитку громад та територій, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА доручено забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих і газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових і газових генераторів.

Свириденко наголосила, що мають бути розв’язані проблеми, які перешкоджають постачанню електричної енергії в мережу операторів, а всі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу.

Також уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та підприємствам з часткою державної власності понад 50%. За словами Свириденко, це зменшить навантаження на енергосистему, але імпорт має відбуватися за погодженням з Укренерго.

