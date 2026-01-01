Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 1 січня: ЗСУ знищили 1060 окупантів та 48 одиниць важкої техніки
Протягом минулої доби наші Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1060 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також знищено чимало ворожої техніки, зокрема сім танків чотири бойових броньованих машин та майже 40 одиниць артилерійських систем.
Втрати ворога у війні на 1 січня 2026
- особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб,
- танків – 11 488 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од,
- артилерійських систем – 35 678 (+36) од,
- РСЗВ – 1 587 (+1) од,
- засобів ППО – 1 266 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од,
- крилатих ракет – 4 136 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171) од,
- спеціальної техніки – 4 035 од.
На Рівненщині вночі працювала протиповітряна оборона. Є знищені цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ