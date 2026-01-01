Померла Віра Алентова, зірка фільму Москва сльозам не вірить: її позиція щодо України

Правила виїзду чоловіків за кордон з 1 січня 2026: що зміниться для українців

Мінус 104 кг за проєкт: як пройшов фінал Зважені та щасливі та хто переміг

Виплати на дітей у січні 2026 року: як зросте допомога

Коли наступний високосний рік і чи буде ним 2026