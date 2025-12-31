Бійці бригади Червона Калина 1 корпусу Нацгвардії Азов встановили державний прапор України у місті Родинське, що на Донеччині.

Про це повідомили у пресцентрі Угруповання військ Схід.

Родинське під контролем ЗСУ

Так, російські окупанти поширили заяви, що нібито Родинське перебуває під їхнім контролем.

В УВ Схід наголосили, що окупантів, яким вдається просочитися в Родинське, наші воїни виявляють та знищують всіма наявними засобами. Бойова робота у місті триває цілодобово.

— Росія використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія — протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни, — йдеться у заяві УВ Схід.

Наші воїни опублікували відео встановленого українського прапора у Родинському бійцями 14 бригади НГУ Червона Калина.

Родинське на карті

Родинське Покровського району знаходиться північніше міста Мирноград. До початку повномасштабної війни у Родинському проживало близько 5-6 тисяч осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

У листопаді у Покровському районі російські окупанти розстріляли п’ять полонених військовослужбовців Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: УВ Схід/Холодний Яр