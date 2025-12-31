Родинське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ: відео з українським прапором
Бійці бригади Червона Калина 1 корпусу Нацгвардії Азов встановили державний прапор України у місті Родинське, що на Донеччині.
Про це повідомили у пресцентрі Угруповання військ Схід.
Родинське під контролем ЗСУ
Так, російські окупанти поширили заяви, що нібито Родинське перебуває під їхнім контролем.
В УВ Схід наголосили, що окупантів, яким вдається просочитися в Родинське, наші воїни виявляють та знищують всіма наявними засобами. Бойова робота у місті триває цілодобово.
— Росія використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія — протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни, — йдеться у заяві УВ Схід.
Наші воїни опублікували відео встановленого українського прапора у Родинському бійцями 14 бригади НГУ Червона Калина.
Родинське на карті
Родинське Покровського району знаходиться північніше міста Мирноград. До початку повномасштабної війни у Родинському проживало близько 5-6 тисяч осіб.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.
У листопаді у Покровському районі російські окупанти розстріляли п’ять полонених військовослужбовців Збройних сил України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.
