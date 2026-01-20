Ворог атакував Бучанський район Київської області під час нічної атаки по Україні.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Бучанський район Київської області 20 січня: що відомо

За словами Калашника, ворог уночі знову завдав підступного удару по Київській області.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Крім того, під час атаки на Бучанський район Київської області смертельне поранення дістав 50-річний чоловік.

Медики боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося — чоловік загинув на місці.

Жителів області закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що вночі проти 20 січня Росія також атакувала Київ ударними безпілотниками.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлові будівлі, уламками пошкоджено будівлю початкової школи та вибито вікна в прилеглих будинках.

Повідомлялося також про падіння БпЛА на відкритій території, де загорілися автівки.

Через обстріл на лівому березі Києва виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням, без тепла залишилися тисячі багатоповерхівок.

Унаслідок атаки постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку, у Деснянському районі уламки БпЛА знайшли на території кладовища.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

