Атака на Киев: есть разрушения в трех районах, пострадала женщина
В ночь на 20 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы ВСУ.
Атака на Киев 20 января: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
После этого в городе прогремели взрывы.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания.
Также обломками повреждено здание начальной школы. В близлежащих домах повреждены окна.
Также поступили сообщения о падении БпЛА на открытой территории, где загорелись автомобили.
Пострадавшая 59-летняя женщина находится в стационаре одной из столичных больниц.
В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском районе обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах, к счастью, обошлось без пострадавших.
Из-за обстрела на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением. Объекты социальной инфраструктуры перевели на автономный режим питания.
В результате атаки на Киев 20 января левый берег столицы оказался полностью без водоснабжения.
Кроме того, без тепла оказались 5 635 многоэтажек, 80% из которых — это дома, в которые удалось вернуть отопление после обстрела Киева 9 января.
На данный момент известно, что во время атаки пострадал один человек в Днепровском районе.
Все экстренные и коммунальные службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки на Киев 20 января.
Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, поскольку угроза с воздуха сохранялась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.