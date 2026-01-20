В ночь на 20 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы ВСУ.

Атака на Киев 20 января: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

После этого в городе прогремели взрывы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания.

Также обломками повреждено здание начальной школы. В близлежащих домах повреждены окна.

Также поступили сообщения о падении БпЛА на открытой территории, где загорелись автомобили.

Пострадавшая 59-летняя женщина находится в стационаре одной из столичных больниц.

В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском районе обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах, к счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за обстрела на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением. Объекты социальной инфраструктуры перевели на автономный режим питания.

В результате атаки на Киев 20 января левый берег столицы оказался полностью без водоснабжения.

Кроме того, без тепла оказались 5 635 многоэтажек, 80% из которых — это дома, в которые удалось вернуть отопление после обстрела Киева 9 января.

На данный момент известно, что во время атаки пострадал один человек в Днепровском районе.

Все экстренные и коммунальные службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки на Киев 20 января.

Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, поскольку угроза с воздуха сохранялась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

