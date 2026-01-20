У Києві без тепла після нічної атаки РФ понад 5 тис. багатоповерхівок — Кличко
- У Києві без опалення наразі 5 635 будинків.
- Майже 80% із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.
- Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.
Після чергової атаки Росії на Київ ніч проти 20 січня без тепла залишилось понад 5 тис. багатоповерхівок.
Скільки будинків у Києві без опалення
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Києві без тепла наразі 5 635 будинків.
– Після цієї атаки на столицю без тепла 5 635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня, – написав мер міста у Telegram.
На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.
Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.
Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня Росія атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі зафіксовано влучання у нежитлові будівлі, у Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища.
Через атаку РФ на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономний режим живлення. Також відомо, що постраждала жінка.