Після чергової атаки Росії на Київ ніч проти 20 січня без тепла залишилось понад 5 тис. багатоповерхівок.

Скільки будинків у Києві без опалення

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Києві без тепла наразі 5 635 будинків.

– Після цієї атаки на столицю без тепла 5 635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня, – написав мер міста у Telegram.

На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.

Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня Росія атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі зафіксовано влучання у нежитлові будівлі, у Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища.

Через атаку РФ на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономний режим живлення. Також відомо, що постраждала жінка.

