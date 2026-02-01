Житлова субсидія в лютому 2026 року залишатиметься ключовим інструментом для підтримки українців у пік опалювального сезону.

Факти ICTV дізнавалися детальніше, як розраховується розмір допомоги, які послуги відшкодовує держава, які умови оформлення субсидії діють для родин ВПО та орендарів житла.

Субсидії в Україні у лютому 2026

Житлова субсидія – це державна адресна підтримка для громадян, які не мають можливості самостійно платити за ЖКП.

Ідеться про витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива.

Протягом 25 років система субсидій ефективно допомагає громадянам оплачувати комунальні послуги в умовах цінових змін.

Від моменту створення у 1995 році програма регулярно вдосконалюється, щоб максимально відповідати сучасним потребам суспільства.

Субсидія 2026: на що держава відшкодовує кошти

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, наразі у вигляді житлових субсидій держава відшкодовує людині витрати на:

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Допомога на придбання пічного палива надається один раз на рік лише тим домогосподарствам, які не мають централізованого опалення та не використовують газ або електрику для обігріву оселі.

Як пояснили у Мінсоцполітики, для отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можна звернутися до:

найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Як оформити субсидію родині ВПО, яка орендує житло

У Пенсійному фонді України розповіли, що сім’я, яка орендує житло, а її члени мають статус внутрішньо переміщеної особи має право на призначення субсидії. Потрібно звернутися за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

ВПО має надати довідку внутрішньо переміщеної особи для підтвердження фактичного місця проживання, крім заяви та декларації встановленого зразка.

Для орендарів та домогосподарств, що повністю складаються з ВПО, діє умова: у разі призначення субсидії до уваги не береться майновий стан осіб, які офіційно зареєстровані (прописані) за цією адресою.

Водночас сама формула розрахунку розміру допомоги для переселенців залишається такою ж, як і для всіх інших категорій громадян.

Як зазначили у Пенсійному фонді, субсидія нараховується, якщо вартість комуналки перевищує суму, яку родина спроможна сплатити самостійно.

Розмір виплати визначається індивідуально: він залежить від кількості жителів, переліку послуг та загального доходу. Тобто чим менше заробляє родина, тим більшу допомогу вона отримує.

Крім цього, виплати на проживання, які отримують внутрішньо переміщені особи, не включаються до загального середньомісячного доходу під час розрахунку житлової субсидії.

