В України є інформація від розвідки, що росіяни збираються надалі здійснювати напади за прикладом теракту у Львові. Необхідно більше захисту для українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 22 лютого 2026 року.

Зеленський про теракт у Львові

За словами президента, потрібно більше активності та залученості самих громад, місцевих керівників та урядових інституцій, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.

– У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні було кілька доповідей Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, від очільника МВС Ігоря Клименка та інших правоохоронців щодо розслідування теракту у Львові.

Він вважає, що іншу кваліфікацію злочину складно обрати – це був саме цинічний і жорстокий теракт.

– Два вибухи. Другий – тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції загинула, їй було 23 роки. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених – є важкі. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя, – заявив він.

Як розповів президент, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є. Зокрема, виконавців завербували через Telegram. Організація теракту – російська, наголосив він.

За словами Зеленського, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству.

Президент доручив сьогодні пропрацювати таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Він зазначив, що вже є певний досвід протидії в українських правоохоронців.

Зокрема, вони запобігли десяткам аналогічних ситуацій не допущені. Він стверджує, що українські правоохоронці постійно протидіють таким вербуванням.

У ніч на 22 лютого стався теракт у Львові, внаслідок чого загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та постраждали ще 25 людей.

У Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції України оприлюднили відеозапис, де можна побачити момент закладання вибухівки у сміттєві баки напередодні теракту у Львові.

Зеленський про тактику обстрілів РФ

Сьогодні під час селектору вже не вперше проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів, розповів президент.

– Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики – передусім залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. Дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту, – вважає Зеленський.

За його словами, протиповітряна оборона, Міністерство оборони України та урядові структури теж отримали необхідні завдання.

Президент розраховує, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною.

Зокрема, Міністерство оборони разом з українськими військовими мають посилити захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше атак проти цивільних машин, рятувальників і ремонтних бригад.

На його думку, досвід українських прифронтових регіонів можна цілком ефективно поширити у Сумській та Чернігівській областях.

Зеленський про збільшення далекобійності атак України

Президент України відзначив наших воїнів, які на цьому тижні збільшили дистанцію та далекобійність влучності.

За його словами, Україна досягає все більш віддалених російських виробництв зброї.

На думку Зеленського, необхідно бути вдячними кожному в Україні, хто працює заради цього, досягає таких результатів саме у бойових застосуваннях українських ракет і наших дипстрайках.

За підсумками цього тижня, президент відзначив воїнів 19- ї ракетної бригади Свята Варвара та підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ Баліста, подякувавши їм за службу.

Крім цього, Зеленський висловив вдячність всім, хто б’ється заради України, захищає українців та додає всім нам у державі віри, що цю війну вдасться закінчити достойно. Мир має бути, резюмував президент.

