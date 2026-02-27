Кислиця: без зустрічі Зеленського і Путіна ключові питання миру не вирішити
- Сергій Кислиця заявив, що розв’язати ключові питання мирних переговорів неможливо без участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
- Він додав, що у найкращому випадку до можливого саміту лідерів міг би долучитися Дональд Трамп.
Розв’язати ключові питання мирних переговорів без участі президентів України та РФ практично неможливо.
Про це заявив в інтерв’ю Фактам ICTV колишній постпред України при ООН, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.
Чи можлива особиста зустріч Путіна і Зеленського
– Розв’язати ключові питання – зокрема ситуацію навколо Запорізької АЕС і лінії розмежування – без особистої зустрічі Володимира Зеленського та Путіна практично неможливо, – зазначив Кислиця.
Він додав, що у найкращому випадку до цієї зустрічі мав би долучитися президент США Дональд Трамп.
Перший заступник керівника ОП зауважив, що на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі та Женеві американська сторона не просто була присутня на дискусіях, а брала в них активну участь.
Нагадаємо, Кислиця також заявив, що на даному етапі переговорів напрацьовані ключові елементи майбутньої архітектури припинення вогню. Військова група виконала близько 90% своєї роботи.
Під час телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 лютого, президенти обговорили можливі шляхи врегулювання територіальних питань і терміни підписання гарантій безпеки для України.
Також мова йшла про те, що потрібен тристоронній саміт лідерів, повідомило Суспільне з посиланням на джерело в ОП.
