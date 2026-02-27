Розв’язати ключові питання мирних переговорів без участі президентів України та РФ практично неможливо.

Про це заявив в інтерв’ю Фактам ICTV колишній постпред України при ООН, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Чи можлива особиста зустріч Путіна і Зеленського

– Розв’язати ключові питання – зокрема ситуацію навколо Запорізької АЕС і лінії розмежування – без особистої зустрічі Володимира Зеленського та Путіна практично неможливо, – зазначив Кислиця.

Він додав, що у найкращому випадку до цієї зустрічі мав би долучитися президент США Дональд Трамп.

Зараз дивляться

Перший заступник керівника ОП зауважив, що на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі та Женеві американська сторона не просто була присутня на дискусіях, а брала в них активну участь.

Нагадаємо, Кислиця також заявив, що на даному етапі переговорів напрацьовані ключові елементи майбутньої архітектури припинення вогню. Військова група виконала близько 90% своєї роботи.

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 лютого, президенти обговорили можливі шляхи врегулювання територіальних питань і терміни підписання гарантій безпеки для України.

Також мова йшла про те, що потрібен тристоронній саміт лідерів, повідомило Суспільне з посиланням на джерело в ОП.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Ми не маємо права втомлюватися: Сергій Кислиця про війну, переговори та підтримку України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.