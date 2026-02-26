Під час телефонної розмови президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд обговорили можливі шляхи врегулювання територіальних питань і терміни підписання гарантій безпеки для України.

Про це Суспільному повідомило джерело в ОП.

Розмова Трампа і Зеленського: що відомо

Президенти також обговорили зустріч української делегації під керівництвом секретаря РНБО Рустема Умєрова з американською стороною та підготовку до зустрічі з командою РФ.

– Обговорили те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці щодо цього налаштовані серйозно, – додало джерело.

За інформацією Суспільного, Трамп і Зеленський прагнуть завершити війну вже в найближчі місяці.

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала 30 хвилин.

У переговорах також взяли участь Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Розмова між президентами США та України відбулася після трьох раундів мирних переговорів між командами України, США та Росії.

Видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця та ще двох джерел, які знають деталі розмови, повідомило, що Дональд Трамп прагне укласти мирну угоду до літа.

Водночас між Україною та Росією залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, сторони не дійшли згоди щодо територій на сході України.

