В Абу-Дабі та Женеві відбулися тристоронні переговори української, російської та американської делегацій. Американська сторона активно брала участь у дискусіях.

Те, що ці раунди відбулися, свідчить, що переговори перебувають на тому етапі, коли військова група виконала близько 90% своєї роботи.

Про це заявив Фактам ICTV колишній постпред України при ООН, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Військова група виконала 90% роботи у переговорах

– Тобто військові фахівці можуть ще кілька разів зустрітися й завершити свою частину роботи – але лише тоді, коли отримають політичні вказівки. Проблема в тому, що увага суспільства завжди прикута до політичного рівня, а не до технічної роботи військових груп, – зазначив Кислиця.

Він запропонував уявити ситуацію, коли військової групи не існує. Політична група готує саміт, лідери зустрічаються, знаходять політичне рішення. Далі – вони мають віддати наказ арміям припинити війну.

– А як це зробити на практиці? Це не локальний конфлікт. Це сотні тисяч, а, можливо, й мільйони військових по обидва боки. Це складні системи озброєнь, розтягнута лінія фронту, величезна кількість техніки, – зауважив перший заступник керівника ОП.

Тому, на його думку, важливо, що уже напрацьовані ключові елементи майбутньої архітектури: механізми моніторингу, верифікації порушень, контроль за припиненням вогню.

– І в цьому – цінність нинішнього етапу переговорів. Політичне рішення має спиратися на вже готовий, технічно опрацьований механізм його реалізації, – пояснив Кислиця.

За його словами, варто відзначити позицію американської сторони. На переговорах США підтвердили, що у разі запуску механізму моніторингу й верифікації вони будуть безпосередньо залучені.

– Йдеться про серйозні технічні ресурси. Масштаб території та довжина лінії зіткнення потребують космічних засобів спостереження, авіаційних можливостей, датчиків, наземного обладнання. У сучасній війні контроль за припиненням вогню неможливо забезпечити вручну – це темп і технології XXI століття, – зазначив він.

Як зазначив перший заступник керівника ОП, з цієї причини робота воєнної групи має велику цінність. Але вона буде ефективною лише тоді, коли з’явиться політичне рішення.

