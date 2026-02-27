Разрешить ключевые вопросы мирных переговоров невозможно без участия президентов Украины и РФ.

Об этом заявил в интервью Фактам ICTV бывший постпред Украины при ООН, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Возможна ли личная встреча Путина и Зеленского

— Решить ключевые вопросы — в частности ситуацию вокруг Запорожской АЭС и линии разграничения — без личной встречи Владимира Зеленского и Путина практически невозможно, — отметил Кислица.

Он добавил, что в лучшем случае к этой встрече должен присоединиться президент США Дональд Трамп.

Первый заместитель главы ОП отметил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве американская сторона не просто присутствовала на дискуссиях, а принимала в них активное участие.

Напомним, Кислица также заявил, что на данном этапе переговоров наработаны ключевые элементы будущей архитектуры прекращения огня. Военная группа выполнила около 90% своей работы.

Во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 февраля, президенты обсудили возможные пути урегулирования территориальных вопросов и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.

Также речь шла о том, что нужен трехсторонний саммит лидеров, сообщило Суспільне со ссылкой на источник в ОП.

