Кислица: без встречи Зеленского и Путина ключевые вопросы мира не решить
- Сергей Кислица заявил, что решить ключевые вопросы мирных переговоров невозможно без участия Владимира Зеленского и Владимира Путина.
- Он добавил, что в лучшем случае к возможному саммиту лидеров мог бы присоединиться Дональд Трамп.
Разрешить ключевые вопросы мирных переговоров невозможно без участия президентов Украины и РФ.
Об этом заявил в интервью Фактам ICTV бывший постпред Украины при ООН, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.
Возможна ли личная встреча Путина и Зеленского
— Решить ключевые вопросы — в частности ситуацию вокруг Запорожской АЭС и линии разграничения — без личной встречи Владимира Зеленского и Путина практически невозможно, — отметил Кислица.
Он добавил, что в лучшем случае к этой встрече должен присоединиться президент США Дональд Трамп.
Первый заместитель главы ОП отметил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве американская сторона не просто присутствовала на дискуссиях, а принимала в них активное участие.
Напомним, Кислица также заявил, что на данном этапе переговоров наработаны ключевые элементы будущей архитектуры прекращения огня. Военная группа выполнила около 90% своей работы.
Во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 февраля, президенты обсудили возможные пути урегулирования территориальных вопросов и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.
Также речь шла о том, что нужен трехсторонний саммит лидеров, сообщило Суспільне со ссылкой на источник в ОП.
Подробнее читайте в интервью: Мы не имеем права уставать: Сергей Кислица о войне, переговорах и поддержке Украины.