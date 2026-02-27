Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нинішньому етапі війни повернення окупованих територій військовим шляхом означало б надто великі людські втрати.

Зеленський про окуповані території

Водночас, за його словами, Росія також не може досягти перемоги на полі бою.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Під час розмови ведучий зауважив, що з Білого дому регулярно лунають заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і їй доведеться поступитися територіями заради миру.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна перемогти, Зеленський підкреслив, що зараз це означало б занадто високу ціну.

– На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат – людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися перемоги на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо, – сказав президент.

Окремо ведучий запитав, чому б “просто” не віддати Слов’янськ і Краматорськ, якщо головним пріоритетом є припинення війни.

Глава держави наголосив, що йдеться про українську територію, і сама постановка питання про відхід із власної землі є неприйнятною.

За його словами, залишення цих міст означало б, що близько 200 тисяч людей опиняться під окупацією.

– Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, із Краматорська, Слов’янська, в той самий момент 200 тисяч людей, які зараз там перебувають, опиняться під російською окупацією. Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні – їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в’язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму, – пояснив він.

Підсумовуючи, президент наголосив, що питання здачі Донбасу є не лише “червоною лінією”, а й лінією оборони.

Війна не завершиться здачею Донбасу

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав недалекоглядною ідею США щодо передачі Донбасу Росії, зазначивши, що не вірить у те, що вимоги Москви обмежуються лише цим.

– Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш відхід із Донбасу – і на цьому війна завершиться. Росія є Росія, і, знаєте, їй не можна довіряти, – заявив президент.

Також минулого тижня він повідомляв, що за підсумками третього раунду переговорів у Женеві сторони просунулися в питаннях військового характеру, але не досягли прогресу щодо територіальної тематики.

