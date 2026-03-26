Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 26 березня: ЗСУ знищили 1210 окупантів та майже 50 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1210 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 26 березня 2026
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб,
- танків – 11 807 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.,
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 698 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 337 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201) од.,
- спеціальної техніки – 4 100 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
