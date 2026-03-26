Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1210 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 26 березня 2026

  • особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб,
  • танків – 11 807 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 38 795 (+49) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 698 (+2) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 337 (+1) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 од.,
  • кораблів і катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201) од.,
  • спеціальної техніки – 4 100 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

