За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1210 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 26 марта 2026 года

личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек,

танков – 11 807 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.,

артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.,

реактивных систем залпового огня – 1 698 (+2) шт.,

средств противовоздушной обороны – 1 337 (+1) шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201) ед.,

специальной техники – 4 100 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.