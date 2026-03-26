Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ по состоянию на 26 марта: ВСУ уничтожили 1210 оккупантов и почти 50 артиллерийских систем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1210 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ по состоянию на 26 марта 2026 года
- личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек,
- танков – 11 807 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 698 (+2) шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 337 (+1) шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201) ед.,
- специальной техники – 4 100 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
