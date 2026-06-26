Нафтові санкції США проти Росії знову діють – після закінчення терміну дії винятків, які офіційний Вашингтон тимчасово запроваджував через ситуацію з Ормузькою протокою.

Про це 26 червня заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише РБК-Україна.

США поновили санкції проти Росії

– Нафтові санкції США проти Роснефти та Лукойла залишаються в силі, – зазначив він.

Нагадаємо, 12 березня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію (General License 134), яка передбачала виняток із санкцій США. Вона дозволяла постачання та продаж російської нафти й нафтопродуктів.

Зараз дивляться

Таке рішення американська влада ухвалила з метою пом’якшення дефіциту пропозиції та стримування високих цін, що виникли через перекриття Іраном Ормузької протоки.

У травні Міністерство фінансів США продовжило дію винятку із санкцій, який стосувався російської нафти.

15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока вже “частково відкрита” і повністю стане доступною для судноплавства 19 червня, коли США та Іран мали підписати меморандум про взаєморозуміння.

Виступаючи в кулуарах саміту G7 у Франції 16 червня Трамп повідомив, що Вашингтон може поновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.