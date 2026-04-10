На фронті минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару – скинув 125 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 6483 дронів–камікадзе та здійснив 2566 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

