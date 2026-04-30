Сьогодні ударні дрони СБУ успішно атакували нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, розташований за понад 1500 км від України.

Про це повідомляють у СБУ.

Атака на НПЗ у Пермі

Українські дрони вже другий день поспіль уражають нафтову інфраструктуру поблизу російського міста Перм.

Нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез — це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю майже 13 млн тонн на рік. Продукція цього заводу йде як для цивільних потреб, так і для російської армії.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумні та атмосферні ректифікаційні колони. Їхнє ураження фактично виводить установку з ладу.

Також СБУ сьогодні, 30 квітня, повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію Перм, яка перекачує нафту на НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез. 29 квітня дрони СБУ вже атакували цю станцію. Сьогодні на НПЗ з’явилися нові осередки пожежі.

— Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає безпечного тилу. Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що вночі проти 28 квітня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Це був повторний удар по нафтопереробному заводу Туапсинський. На території НПЗ виникло щонайменше кілька осередків займання.

Перший удар по Туапсинському нафтопереробному заводу було завдано 20 квітня. Під удар потрапив і морський порт. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив ураження НПЗ у Туапсе.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

