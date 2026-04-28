Сили оборони України вночі проти 28 квітня атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, а також уразили радіолокаційну станцію в окупованому Криму та низку військових об’єктів на фронті.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удари по НПЗ у Туапсе 28 квітня

Уночі проти 28 квітня українські підрозділи завдали повторного удару по нафтопереробному заводу Туапсинський у Краснодарському краї Росії.

Зараз дивляться

НПЗ у Туапсе відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військ, які воюють проти України.

За даними Генштабу, по території заводу влучили ударні безпілотники, після чого на об’єкті спалахнула пожежа. Остаточні масштаби руйнувань наразі встановлюються.

Як зазначили у Силах безпілотних систем, це вже щонайменше третє ураження цього об’єкта за останній місяць. До операції були залучені оператори 1-го окремого центру та 413-го полку Рейд у взаємодії з ССО, СБУ, ГУР Міноборони та іншими складовими Сил оборони.

Unmanned Systems Forces struck the Tuapse oil refinery for the third time in a month Operators of the @1usc_army and the @Raid_413, in coordination with the @SOF_UKR, @ServiceSsu, Defence Intelligence of Ukraine (HUR), and other components of the Defense Forces, struck one of… pic.twitter.com/lxfmOOYF9Y — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 28, 2026

За даними аналітиків, на території Туапсинського НПЗ виникло щонайменше кілька осередків займання.

Усі вони розташовані безпосередньо в межах підприємства, причому частина — у зонах, які не були уражені під час попередніх атак. Один із вогнищ зафіксували поблизу річки Туапсе.

Відомо, що промислова зона заводу розташована поруч із житловими кварталами міста. Через пожежу та задимлення місцева влада оголошувала евакуацію мешканців прилеглих вулиць.

Російські служби також попереджали населення про можливе забруднення повітря. Жителям рекомендували не виходити на вулицю без потреби, зачиняти вікна та використовувати засоби захисту органів дихання — маски або респіратори.

Крім того, українські військові уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону Ай-Петрі, яка розташована поблизу населеного пункту Охотниче в тимчасово окупованому Криму.

Також протягом доби під удари потрапили командно-спостережні пункти російських військ у районах Молочанська, Стульневого, Коханого та Успенівки. Окремо зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки на Запоріжжі.

Українські підрозділи також завдали ударів по місцях скупчення живої сили противника поблизу Великої Новосілки та Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі, а також Овражка в окупованому Криму.

Серед інших цілей уражено пункт управління безпілотниками, який розташовувався в районі Голої Пристані на Херсонщині.

У Генштабі наголошують, що такі удари спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу Росії та зниження її можливостей вести війну проти України.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ і входить до структури компанії Роснефть. Він працює у зв’язці з морським терміналом у Туапсе, через який здійснюється перевалка та відвантаження нафтопродуктів.

Завод і порт фактично утворюють єдиний логістичний комплекс: підприємство переробляє нафту, а термінал забезпечує її подальше транспортування морськими маршрутами.

Експлуатацією об’єкта займається компанія РН-Туапсинський НПЗ, тоді як інфраструктура терміналу належить РН-Морський термінал Туапсе.

Завдяки такій інтеграції підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні паливом, у тому числі й для потреб російської армії. Саме тому його розглядають як один із ключових об’єктів енергетичної та військової інфраструктури РФ.

Крім того, Туапсинський НПЗ вважається одним із найсучасніших у структурі Роснефті. Його модернізували у 2013 році, встановивши установку ЕЛОУ-АВТ-12, яка дозволяє переробляти до 12 мільйонів тонн нафти щороку.

Нагадаємо, що удар по нафтопереробному заводу в Туапсе не є першим. Раніше, вночі проти 20 квітня, цей об’єкт уже опинявся під атакою безпілотників.

Тоді в місті пролунала серія вибухів, а під удар потрапили морський порт і НПЗ. Після влучань на території об’єктів виникли масштабні пожежі, які супроводжувалися густим димом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.