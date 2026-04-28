З 2022 року Сили оборони на 170% збільшили дальність ударів по Росії.

У Міністерстві оборони України розповіли про динаміку дальності ударів по Росії за час повномасштабної війни.

Так, у 2022 році було уражено бомбардувальники Ту-95 на авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області, що у 650 км від України та пошкоджені два бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети.

– Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення, – йдеться у повідомленні.

Тоді ж було уражено авіабазу Дягілево у Рязанській області РФ (500–600 км).

У 2024 році географію далекобійних ударів було розширено. Так, за 1200 км від нашої держави під удар потрапив завод з виробництва Шахедів в Алабузі.

Того ж року було уражено НПЗ Газпром Нєфтєхім Салават (1500 км), а у 2026 році під ударом опинився Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що за рекордних 1750 км від України.

– Лише цього березня наші безпілотники завітали на 5 стратегічних заводів і 10 об’єктів російської нафтопереробки. Географія операцій – від окупованого Криму до Ленінградської області, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далекобійні удари – не просто демонстрація можливостей, а спосіб позбавити Росію ресурсів для наступу і продовження війни.

