До рекордних 1750 км: Сили оборони підвищили дальність ударів по РФ на 170%
- Дальність ударів по Росії за час повномасштабної війни відчутно зросла з 650 км до рекордних 1750 км.
- Лише у березні цього року українські безпілотники уразили 5 стратегічних заводів і 10 об’єктів російської нафтопереробки.
- Географія останніх операцій – від окупованого Криму до Ленінградської області.
З 2022 року Сили оборони на 170% збільшили дальність ударів по Росії.
Дальність ударів по РФ зросла на 170%
У Міністерстві оборони України розповіли про динаміку дальності ударів по Росії за час повномасштабної війни.
Так, у 2022 році було уражено бомбардувальники Ту-95 на авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області, що у 650 км від України та пошкоджені два бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети.
– Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення, – йдеться у повідомленні.
Тоді ж було уражено авіабазу Дягілево у Рязанській області РФ (500–600 км).
У 2024 році географію далекобійних ударів було розширено. Так, за 1200 км від нашої держави під удар потрапив завод з виробництва Шахедів в Алабузі.
Того ж року було уражено НПЗ Газпром Нєфтєхім Салават (1500 км), а у 2026 році під ударом опинився Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що за рекордних 1750 км від України.
– Лише цього березня наші безпілотники завітали на 5 стратегічних заводів і 10 об’єктів російської нафтопереробки. Географія операцій – від окупованого Криму до Ленінградської області, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що далекобійні удари – не просто демонстрація можливостей, а спосіб позбавити Росію ресурсів для наступу і продовження війни.