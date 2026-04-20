У Туапсе Краснодарського краю РФ пролунали вибухи — невідомі дрони атакували порт і нафтопереробний завод, після чого виникли пожежі.

Про це повідомляють OSINT-ресурси, російські ЗМІ та місцева влада.

Атака на Туапсе 20 квітня: що відомо

За даними джерел, атака розпочалася вночі 20 квітня.

У мережі публікують відео, на яких чути звуки дронів, роботу протиповітряної оборони та вибухи.

Після влучань на території об’єктів виникли пожежі. На кадрах видно густий дим і кілька осередків займання.

Повідомляється, що під удар потрапили морський порт і нафтопереробний завод.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки.

— Туапсе сьогодні вночі зазнав чергової масованої атаки безпілотників. У морському порту сталося загоряння, — заявив він.

За його словами, внаслідок удару в морському порту загинув один чоловік, ще один дістав поранення — йому надають необхідну медичну допомогу.

У порту також виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Крім того, за попередньою інформацією, уламки безпілотників пошкодили цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, вибито вікна у житлових будинках, а також у школі, дитячому садку, музеї та церкві.

Також повідомляється про пошкодження газової труби, що може створювати додаткові ризики для мешканців регіону.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ і входить до структури російської нафтової компанії Роснефть.

Підприємство працює як єдиний виробничий комплекс разом із морським терміналом у Туапсе, через який здійснюється перевалка та відвантаження нафтопродуктів.

Експлуатацією заводу займається компанія РН-Туапсинський НПЗ, а інфраструктура морського терміналу належить «РН-Морський термінал Туапсе».

Завдяки такій інтеграції підприємство відіграє важливу роль у логістиці постачання пального, зокрема через морські маршрути.

Туапсинський НПЗ також використовується для забезпечення потреб російської армії, що робить його одним із ключових об’єктів енергетичної та військової інфраструктури РФ.

Раніше Сили оборони України вже уражали Туапсинський нафтопереробний завод, який є одним із ключових підприємств із переробки нафти в РФ та використовується для забезпечення російської армії.

