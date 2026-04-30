Сегодня ударные дроны СБУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, расположенный более чем в 1500 км от Украины.

Атака на НПЗ в Перми

Украинские дроны уже второй день подряд наносят удары по нефтяной инфраструктуре вблизи российского города Пермь.

Нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез — это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 млн тонн в год. Продукция этого завода идет как для гражданских нужд, так и для российской армии.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумные и атмосферные ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

Также СБУ сегодня, 30 апреля, повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию Пермь, которая перекачивает нефть на НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез. 29 апреля дроны СБУ уже атаковали эту станцию. Сегодня на НПЗ появились новые очаги пожара.

— Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет безопасного тыла. Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в ночь на 28 апреля украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Это был повторный удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории НПЗ возникло как минимум несколько очагов возгорания.

Первая атака по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу произошла 20 апреля. Под удар попал и морской порт. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил поражение НПЗ в Туапсе.

Источник : СБУ

