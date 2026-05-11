Німеччина та Україна мають намір спільно створювати і виробляти дрони з дальністю польоту до 1 500 км у межах нових оборонних проєктів.

Про це повідомив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Києві 11 травня, пише Укрінформ.

Дрони великої дальності: новий етап співпраці України та Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про домовленості з Україною щодо поглиблення співпраці у сфері безпілотних технологій, включно зі спільною розробкою дронів різної дальності, зокрема до 1 500 км.

Зараз дивляться

За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між українськими та німецькими оборонними компаніями, що дозволить прискорити розробку сучасних систем.

— Це, звісно, особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів із різною дальністю — від менш ніж 100 км до 1 500 км, — зазначив міністр оборони Німеччини.

Пісторіус наголосив, що дрони великої дальності відіграють важливу роль у сучасній війні, зокрема для ураження військової інфраструктури противника та виснаження систем протиповітряної оборони РФ.

Окремо міністр повідомив про намір Німеччини долучитися до української оборонної платформи Brave1, яка підтримує військові інновації та фінансує перспективні розробки на ранніх етапах.

За його словами, Україна вже довела ефективність дронових підрозділів на полі бою, а міжнародна підтримка у цій сфері буде продовжена і надалі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, Україна та Німеччина підписали Лист про наміри щодо запуску програми Brave Germany, яка передбачає розвиток інноваційних оборонних технологій, спільні розробки у сфері озброєнь та посилення співпраці в галузі дронів і обміну оборонними даними.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.