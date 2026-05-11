Дальностью до 1500 км: Украина и Германия будут совместно производить дальнобойные дроны
- Украина и Германия создадут совместные предприятия между оборонными компаниями по производству дронов большой дальности.
- Дроны большой дальности рассматриваются как инструмент поражения военной инфраструктуры РФ и истощения ПВО.
Германия и Украина намерены совместно создавать и производить дроны с дальностью полета до 1 500 км в рамках новых оборонных проектов.
Об этом сообщил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Киеве 11 мая, пишет Укринформ.
Дроны большой дальности: новый этап сотрудничества Украины и Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренностях с Украиной об углублении сотрудничества в сфере беспилотных технологий, включая совместную разработку дронов разной дальности, в том числе до 1 500 км.
По его словам, Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между украинскими и немецкими оборонными компаниями, что позволит ускорить разработку современных систем.
— Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью — от менее 100 км до 1 500 км, — отметил министр обороны Германии.
Писториус подчеркнул, что дроны большой дальности играют важную роль в современной войне, в частности, для поражения военной инфраструктуры противника и истощения систем противовоздушной обороны РФ.
Отдельно министр сообщил о намерении Германии принять участие в украинской оборонной платформе Brave1, которая поддерживает военные инновации и финансирует перспективные разработки на ранних этапах.
По его словам, Украина уже доказала эффективность дроновых подразделений на поле боя, а международная поддержка в этой сфере будет продолжена и дальше.
Напомним, сегодня, 11 мая, Украина и Германия подписали Письмо о намерениях по запуску программы Brave Germany, предусматривающей развитие инновационных оборонных технологий, совместные разработки в сфере вооружений и усиление сотрудничества в области дронов и обмена оборонными данными.