Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі планує обговорити посилення протиповітряної оборони та постачання ракет до Patriot.

Про це повідомляє Sky News.

Про що говоритиме Зеленський із Трампом

Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях оборонного форуму в межах саміту НАТО, що завдяки реалізації програми PURL Україна може отримувати ракети PAC-3 та PAC-2 від США.

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– Завтра ми обговоримо з президентом Трампом різні теми, зокрема, цю, – сказав Зеленський.

За словами президента, наразі важливо знайти спосіб якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як стверджує Зеленський, це найголовніше, що українська сторона обговорить це з генеральним секретарем НАТО Рютте.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо

Зустріч Зеленського та Трампа запланована на полях саміту НАТО в Анкарі. Вона має відбутися у середу, 8 липня о 14:30 за місцевим та київським часом, йдеться в офіційній програмі перебування президента США на саміті в Анкарі.

Зазначається, що на зустріч лідерів України та США виділено одну годину.

Згодом Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, після чого попрямує на пресконференцію, під час якої озвучить головні підсумки саміту.

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