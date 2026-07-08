Правительство Норвегии объявило о выделении еще 3 млрд норвежских крон или около $306 млн на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Норвегия выделяет более $300 млн на усиление ПВО Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Украина ежедневно противостоит российским атакам, в том числе ударам по гражданскому населению, городам и критической энергетической инфраструктуре, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

По его словам, украинская ПВО эффективно сбивает большинство дронов и крылатых ракет, однако нуждается в усилении защиты от баллистических ракет. Именно это он назвал одним из самых важных приоритетов Украины.

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Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что Россия днем ​​и ночью запускает в Украину сотни беспилотников и ракет. А Patriot является высокоэффективной системой, способной противодействовать широкому спектру угроз, в частности баллистическим ракетам.

В норвежском правительстве отметили, что в 2023-2025 годах страна уже предоставила Украине поддержку в сфере ПВО на 30 млрд норвежских крон. Норвегия также планирует значительное финансирование для укрепления украинской противовоздушной обороны в 2026 году.

Перед началом саммита НАТО в Анкаре Стере заявил, что оборонные расходы Норвегии составляют 4,7% ВВП, из которых 3,17% направляются непосредственно на оборону.

Он также акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины, подчеркнув, что в критический момент она должна получить возможность продолжать защищаться.

Стере добавил, что важно достичь прекращения огня, а также справедливого и продолжительного мира для Украины. В то же время он выразил уверенность, что США сохранят военное присутствие в Европе, несмотря на дискуссии относительно возможного сокращения американского контингента.

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