Норвегия выделяет $300 млн на усиление ПВО Украины: в частности, на ракеты к Patriot
- Норвегия выделяет Украине еще 3 млрд норвежских крон или около $306 млн на усиление противовоздушной обороны.
- Средства будут направлены на закупку ракет-перехватчиков Patriot совместно с Данией, Германией и Канадой.
- В норвежском правительстве отмечают, что защита от баллистических ракет является одним из самых важных приоритетов для Украины.
Правительство Норвегии объявило о выделении еще 3 млрд норвежских крон или около $306 млн на укрепление украинской противовоздушной обороны.
Норвегия выделяет более $300 млн на усиление ПВО Украины
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Украина ежедневно противостоит российским атакам, в том числе ударам по гражданскому населению, городам и критической энергетической инфраструктуре, сообщает пресс-служба норвежского правительства.
По его словам, украинская ПВО эффективно сбивает большинство дронов и крылатых ракет, однако нуждается в усилении защиты от баллистических ракет. Именно это он назвал одним из самых важных приоритетов Украины.
Норвегия вместе с Данией, Германией и Канадой закажет новые ракеты-перехватчики для систем Patriot непосредственно у производителя в США.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что Россия днем и ночью запускает в Украину сотни беспилотников и ракет. А Patriot является высокоэффективной системой, способной противодействовать широкому спектру угроз, в частности баллистическим ракетам.
В норвежском правительстве отметили, что в 2023-2025 годах страна уже предоставила Украине поддержку в сфере ПВО на 30 млрд норвежских крон. Норвегия также планирует значительное финансирование для укрепления украинской противовоздушной обороны в 2026 году.
Перед началом саммита НАТО в Анкаре Стере заявил, что оборонные расходы Норвегии составляют 4,7% ВВП, из которых 3,17% направляются непосредственно на оборону.
Он также акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины, подчеркнув, что в критический момент она должна получить возможность продолжать защищаться.
Стере добавил, что важно достичь прекращения огня, а также справедливого и продолжительного мира для Украины. В то же время он выразил уверенность, что США сохранят военное присутствие в Европе, несмотря на дискуссии относительно возможного сокращения американского контингента.