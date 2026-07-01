У липні 2026 року українці, які постраждали через війну або опинилися у складних життєвих обставинах, можуть скористатися програмами фінансової підтримки від міжнародних організацій, гуманітарних фондів та благодійних структур.

Такі виплати спрямовані передусім на допомогу людям, які через бойові дії втратили стабільний дохід, житло або потребують додаткової підтримки для забезпечення базових потреб.

Які діятимуть програми грошової допомоги у липні 2026 року, хто може претендувати на виплати та які умови участі, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Допомога від міжнародних організацій з 1 липня: хто може отримати

Починаючи з квітня 2026 року, низка міжнародних організацій змінила правила надання грошової допомоги.

Зокрема, ООН та ЮНІСЕФ перейшли до вибіркового підходу. Наразі підтримку розподіляють між визначеними категоріями громадян, які найбільше потребують допомоги. Через це отримати виплати можуть лише ті заявники, які відповідають критеріям конкретних програм.

Отже, з 1 липня 2026 року програми грошової підтримки залишаються доступними для окремих категорій громадян, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Хто може отримати гроші:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

мешканці прифронтових і територій, які нещодавно були звільнені від окупації;

громадяни, які втратили житло або джерело постійного заробітку.

Окремий фокус міжнародних програм на людях, які потребують найбільшої підтримки. Це самотні літні громадяни, родини з дітьми з інвалідністю, одинокі батьки та домогосподарства з низьким рівнем доходу.

У більшості випадків виплати призначають на обмежений період. Кошти можуть надходити на банківський рахунок отримувача або видаватися через поштові відділення.

Водночас варто пам’ятати про безпеку, адже представники міжнародних організацій не просять повідомляти PIN-коди, паролі чи повні реквізити банківських карток. Такі запити є ознакою шахрайських схем.

Грошова допомога з 1 липня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців продовжує програму гуманітарної грошової підтримки для людей, які найбільше постраждали через війну. Допомога передбачена насамперед для мешканців прифронтових територій, районів, де тривають або тривали бойові дії, а також тих, хто опинився у складних умовах через наслідки війни.

Програма грошової допомоги за пріоритетами передбачає виплати людям, які через війну втратили можливість самостійно покривати основні потреби.

Під час визначення права на допомогу враховують кілька факторів, зокрема:

проживання поблизу зони бойових дій;

вимушене переміщення або нещодавню евакуацію;

пошкодження чи руйнування житла;

тривале перебування у статусі переміщеної особи та складне матеріальне становище.

Отримані кошти можна використовувати на повсякденні потреби, зокрема на придбання продуктів, ліків, засобів гігієни, одягу та інших необхідних речей.

Рішення про надання виплат ухвалюють після оцінки ситуації конкретної родини. Враховують місце проживання, кількість членів домогосподарства та рівень вразливості.

Розмір підтримки залежить від категорії отримувача:

мешканці прифронтових територій можуть отримати одноразово 10 800 грн на людину (із розрахунком покриття потреб до шести місяців);

евакуйовані або постраждалі через обстріли отримують 12 300 грн на особу (на період до трьох місяців);

найбільш вразливі ВПО, які не отримують державної допомоги, отримують щомісяця 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Подати заявку можна через місцеві громади або онлайн-сервіси для мешканців важкодоступних районів. Актуальну інформацію щодо роботи програми та можливості реєстрації потрібно перевіряти через офіційні канали організації. Наразі прийом заявок онлайн закритий.

Які виплати можна отримати у липні 2026 року від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців відкриває новий прийом заявок на отримання фінансової допомоги з 16 червня 2026 року.

Подати звернення можна через спеціальну онлайн-форму.

Реєстрація триватиме з 12:00 за київським часом 16 червня 2026 року до 17:00 25 червня 2026 року. Заявникам необхідно подати заявку саме у визначений період, оскільки після завершення прийому форма буде недоступна.

Грошова допомога від Червоного Хреста у липні 2026 року

У 2026 році Товариство Червоного Хреста України продовжує оновлений формат фінансової підтримки населення, який передбачає допомогу за пріоритетами.

У липні програми підтримки охоплюють мешканців регіонів, де наслідки бойових дій залишаються найбільш відчутними. Йдеться, зокрема, про Харківську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Миколаївську та Одеську області.

Основні напрями фінансової підтримки:

допомога жителям прифронтових територій у розмірі 10 800 грн на людину одноразово;

виплати людям, які були змушені евакуюватися. Це 12 300 грн на особу;

підтримка громадян, чиє житло або майно постраждало через обстріли;

допомога внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Рішення щодо участі у програмі ухвалюють з урахуванням потреб людини та рівня її вразливості. Реєстрація відбувається через місцеві органи влади або партнерські гуманітарні організації.

Допомога від Червоного Хреста незрячим ветеранам

Ветерани війни, які повністю або частково втратили зір, зможуть отримати грошову допомогу на облаштування побуту від Червоного Хреста.

Для таких захисників і захисниць передбачена одноразова грошова допомога до 95 тис. грн, яку можна використати для придбання спеціалізованої техніки та засобів, що допомагають адаптувати побут до нових умов.

Програма реалізується у межах спільного проєкту держави та Товариства Червоного Хреста України й спрямована на покращення якості життя ветеранів, які отримали травми зору під час війни.

За отримані кошти можна придбати різні технічні засоби для повсякденного використання. Серед них смартфони та комп’ютери зі спеціальними програмами екранного озвучення, голосові помічники, побутова техніка з адаптованим керуванням, навігаційні пристрої, відеозбільшувачі, машини, що читають, та медичні прилади з функцією голосового супроводу.

Програма стартує з 1 липня 2026 року. Для отримання інформації щодо участі ветерани або їхні законні представники можуть звернутися до відділу соціально-психологічної, правової підтримки та взаємодії із захисниками, захисницями та членами їхніх сімей міської ради.

Виплати у липні 2026 року від ООН

У 2026 році система грошової підтримки від УВКБ ООН зазнала змін. Замість попередньої моделі багатоцільової допомоги організація перейшла до формату грошової допомоги за пріоритетами.

Виплати тепер призначають не всім категоріям отримувачів, які раніше могли претендувати на підтримку, а передусім людям із найвищим рівнем потреб.

Допомога залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, людей, які повернулися до своїх громад, а також громадян, які постраждали через війну. Водночас під час відбору враховують не лише статус людини, а й її фактичні життєві обставини.

Основні категорії допомоги:

мешканці прифронтових територій (0–50 км від лінії фронту). Відбір здійснюється з урахуванням не лише місця проживання, а й рівня вразливості;

евакуйовані особи зможуть отримати 12 300 грн на людину одноразово за три місяці;

люди, які постраждали через обстріли, зможуть отримати 12 300 грн на особу;

найбільш вразливі ВПО отримають щомісячно 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю;

громадяни, які повернулися додому, можуть оформити виплати у розмірі 10 800 грн по 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців).

Для участі у програмі внутрішньо переміщені особи проходять перевірку у центрах реєстрації УВКБ ООН через партнерські організації. Там проводять співбесіду та визначають відповідність критеріям допомоги.

Подати заявку можна також дистанційно через електронну форму. Інформацію про доступні центри реєстрації, порядок запису та актуальні умови програми необхідно перевіряти на офіційних ресурсах партнерів УВКБ ООН.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

У липні 2026 року ЮНІСЕФ не проводить відкритої реєстрації на нові програми грошової підтримки та не здійснює роздачу гуманітарних наборів через соціальні мережі або сторонні онлайн-платформи.

Організація наголошує, що інформацію про можливі виплати чи нові програми варто перевіряти лише через офіційні джерела. Повідомлення із пропозиціями отримати допомогу після переходу за невідомими посиланнями або із вимогою надати банківські дані можуть бути шахрайськими.

Грошова допомога українцям з 1 липня 2026 від Карітас

Благодійна організація Карітас Україна продовжує реалізацію проєкту Багатогалузевої допомоги постраждалим від війни в Україні.

Програма реалізується спільно з дев’ятьма місцевими осередками Карітасу та спрямована на підтримку людей, які через війну втратили житло, джерела доходу або потребують допомоги для відновлення нормальних умов життя.

Ініціатива охоплює сотні тисяч людей, серед яких значна частина — внутрішньо переміщені особи. Підтримку надають у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій, зокрема у Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Основними отримувачами допомоги є:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці прифронтових громад;

люди із пошкодженим або зруйнованим житлом;

родини, які втратили стабільний дохід через війну;

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

одинокі батьки.

У межах проєкту передбачено кілька напрямів підтримки, які охоплюють не лише прямі виплати, а й допомогу у відновленні житла, доступі до базових послуг та поверненні можливості самостійно забезпечувати себе.

У Карітас Україна зазначають, що головна мета програми — не лише надати короткострокову підтримку, а й допомогти людям поступово відновити стабільність після наслідків війни.

Грошова допомога для підприємців та бізнесу

За участі Карітас 16 червня 2026 року розпочався прийом заявок на участь у програмі BLOOM. Ініціатива створена для підтримки людей, підприємців і громад, які постраждали від війни.

Програма реалізується у таких регіонах:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська області.

Також участь доступна для мешканців Київської області та міста Києва. Підтримку у цьому напрямі забезпечує громадська організація Альянс.Глобал.

Водночас програма не охоплює території, де тривають активні бойові дії, райони з обмеженим доступом або місцевості, де існує високий ризик для життя людей чи ведення підприємницької діяльності.

Програма допомагає відновлювати джерела доходу, розвивати власну справу, започатковувати підприємницькі проєкти, здобувати нові професійні навички та знаходити можливості для працевлаштування.

Долучитися до програми можуть самозайняті особи, представники мікро-, малого та середнього бізнесу, підприємці-початківці, внутрішньо переміщені особи, ветерани та ветеранки, а також мешканці громад, які зазнали впливу війни та проживають на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Подати заявку на участь у програмі можна до 10 липня 2026 року включно.

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