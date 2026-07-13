Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує побачити українсько-європейську антибалістичну систему Freyja в роботі вже протягом наступних 12 місяців.

Про це глава держави повідомив після засідання Антибалістичної коаліції.

Зеленський назвав очікуваний термін запуску Freyja

За словами президента, загроза застосування балістичних ракет у світі лише посилюватиметься, тому країни-партнери мають прискорити реалізацію спільного антибалістичного проєкту.

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— Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYJA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, президент України прибув до Франції, де представив партнерам українську Антибалістичну програму.

Пізніше українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.

Під час презентації компанія також показала концепцію самої системи. Її позиціонують як пан’європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

У Fire Point зазначили, що саме ракети FP-7.x стануть одним із ключових елементів нової системи.

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