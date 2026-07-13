Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Візит Зеленського до Франції: що відомо

За словами президента, головним пріоритетом нинішнього візиту є посилення захисту України від російських балістичних ракет.

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У Франції українська сторона вперше представить партнерам Антибалістичну програму та проведе зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової антибалістичної системи.

— Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи, — зазначив Зеленський.

Крім цього, президент проведе окрему зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном.

France. Today, important talks will take place here that can open up significantly greater opportunities for Ukraine to strengthen its defenses. Our top priority is anti-ballistic defense. We will present our Anti-Ballistic Program to our partners and, for the first time, hold a… pic.twitter.com/MH5znVB4Qz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

Хто візьме участь у саміті Коаліції охочих

Під час візиту Володимир Зеленський також візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

За інформацією Єлисейського палацу, особисту участь у саміті підтвердили президенти України, Молдови, Фінляндії та Румунії.

Також до Парижа прибудуть прем’єр-міністри Албанії, Хорватії, Іспанії, Данії, Норвегії, Швеції, Греції, Люксембургу, Польщі, Великої Британії, Естонії, Бельгії, Австрії, Німеччини, Чехії, Нідерландів, Словенії та Латвії.

Очікується також участь представників Італії, Туреччини, Португалії, Литви, Словаччини, Австралії, Ісландії, Чорногорії, Японії, Нової Зеландії, Канади, Ірландії, Кіпру та інших країн коаліції.

Від Європейського Союзу та НАТО у саміті мають взяти участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами Зеленського, Україна працюватиме над тим, щоб надати нової динаміки цьому формату співпраці.

Які ще заходи заплановані

У межах візиту перша леді Олена Зеленська проведе зустріч із новим генеральним директором ЮНЕСКО. Сторони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною й організацією.

Також українські військові візьмуть участь у військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії — національного свята Франції.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що саме у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена реалізації українського антибалістичного проєкту FREYA – української антибалістичної системи.

Вона має стати європейською альтернативою Patriot для перехоплення балістичних ракет, але буде дешевшою та придатною до масштабнішого виробництва.

Джерело : Європейська правда

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