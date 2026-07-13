Президент Володимир Зеленський заявив, що сильні антибалістичні спроможності є необхідною умовою для завершення війни РФ проти України.

Він подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції.

Зеленський про створення антибалістичної колаліції

– Сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дипломатичний чи економічний тиск на російську економіку війни або активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що (Володимир, – Ред.) Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме, – наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність Еммануелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції.

Зараз дивляться

– Я вдячний президенту Макрону за організацію та проведення першого засідання Європейської антибалістичної коаліції. Також дякую радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися тут, – зазначив він.

За словами Зеленського, розробка спільної системи FREYJA не передбачає заміну вже наявних систем протиповітряної оборони.

– Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше, – пояснив глава держави.

Нагадаємо, 13 липня Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

Лідери держав наголосили, що визнають унікальний досвід України, набутий під час захисту від російської агресії.

Декларація про створення коаліції передбачає, що країни Європи працюватимуть над формуванням спільних оперативних вимог, створенням спільних технічних робочих груп, визначенням механізмів управління та розробкою дорожньої карти для досягнення перших оперативних можливостей коаліції.

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