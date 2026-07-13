Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.

Про презентацію повідомила технічна директорка Fire Point Ірина Терех.

Які ракети представила Fire Point для системи Freyja

Під час презентації компанія показала антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.

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Разом із новими ракетами Fire Point представила й концепцію самої системи.

У компанії зазначають, що Freyja задумана як пан’європейський протибалістичний щит, який має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

— FREYJA — пан’європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності, — йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати саме антибалістичні ракети FP-7.x, які компанія представила разом із проєктом.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де одним із головних пріоритетів візиту назвав розвиток української антибалістичної програми.

За словами глави держави, українська сторона вперше представить партнерам Антибалістичну програму та проведе зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової антибалістичної системи.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над власною антибалістичною системою FREYA, яка має стати європейським аналогом Patriot для перехоплення балістичних ракет.

За його словами, новий комплекс має бути дешевшим, більш масовим у виробництві та створюватиметься за підтримки європейських партнерів.

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