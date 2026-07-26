Україна оновила перелік пріоритетних цілей для далекобійних ударів по Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками наради щодо дипстрайків.

Зеленський про далекобійні удари по Росії

За словами президента, план українських далекобійних ударів виконується відповідно до визначених пріоритетів.

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Зеленський зазначив, що українські дрони вже здатні вражати цілі на відстані понад 3 тис. км, а розвиток цих спроможностей триває.

Він наголосив, що Росія втратила перевагу стратегічної глибини тилу, оскільки більшість її систем протиповітряної оборони зосереджена навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга.

Президент також заявив, що українські дрони вже довели здатність уражати цілі в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених районах РФ.

За словами Зеленського, лише від початку реалізації плану далекобійних ударів цього року виконано понад тисячу вогневих завдань. Серед уражених об’єктів — нафтова інфраструктура, підприємства військово-промислового комплексу та ключові логістичні вузли.

Під час наради також було погоджено продовження далекобійних операцій та оновлено перелік пріоритетних цілей.

Як пояснив президент, головна мета таких ударів — посилити тиск на Росію через ускладнення виробництва компонентів для зброї, завдання збитків нафтовій галузі та іншим секторам економіки.

— Сьогодні ми погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну… Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії, — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже надала російському політичному керівництву всі необхідні пропозиції для завершення війни справедливим миром, а міжнародні партнери знають, які кроки потрібні для цього.

Раніше в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер Володимир Зеленський заявив, що вже зараз українські дрони здатні долати понад 3 тис. км.

За його словами, до кінця 2026 року планується створити безпілотники з дальністю польоту до 4 тис. км, а вже наступного року — від 5 тис. до 10 тис. км.

Фото: Володимир Зеленський

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