Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания по поводу дальних ударов.

Зеленский о дальних ударах по России

По словам президента, план украинских дальних ударов выполняется в соответствии с установленными приоритетами.

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Зеленский отметил, что украинские средства поражения уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, а развитие этих возможностей продолжается.

Он подчеркнул, что Россия утратила преимущество стратегической глубины тыла, поскольку большинство ее систем противовоздушной обороны сосредоточено вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга.

Президент также заявил, что украинские дроны уже доказали, что могут поражать цели в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных районах РФ.

По словам Зеленского, только с начала реализации плана дальнобойных ударов в этом году выполнено более тысячи огневых задач. Среди поражённых объектов — нефтяная инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические узлы.

Во время совещания также было решено продолжить дальнобойные операции и обновили список приоритетных целей.

Как объяснил президент, главная цель таких ударов — усилить давление на Россию, затруднив производство компонентов для оружия и нанеся ущерб нефтяной отрасли и другим секторам экономики.

— Наша точность эффективно способствует созданию условий для настоящей дипломатии, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина уже предоставила российскому политическому руководству все необходимые предложения для завершения войны справедливым миром, а международные партнеры знают, какие шаги для этого нужны.

Ранее в интервью американской блогерше Лоре Лумер Владимир Зеленский заявил, что уже сейчас украинские дроны способны преодолевать более 3 тыс. км.

По его словам, к концу 2026 года планируется создать беспилотники с дальностью полета до 4 тыс. км, а уже в следующем году — от 5 тыс. до 10 тыс. км.

Фото: Владимир Зеленский

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