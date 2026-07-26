Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по РФ: обновлен перечень целей
- Владимир Зеленский провел совещание по программе дальних ударов.
- Украина обновила список приоритетных целей на территории РФ.
Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания по поводу дальних ударов.
Зеленский о дальних ударах по России
По словам президента, план украинских дальних ударов выполняется в соответствии с установленными приоритетами.
Зеленский отметил, что украинские средства поражения уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, а развитие этих возможностей продолжается.
Он подчеркнул, что Россия утратила преимущество стратегической глубины тыла, поскольку большинство ее систем противовоздушной обороны сосредоточено вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга.
Президент также заявил, что украинские дроны уже доказали, что могут поражать цели в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных районах РФ.
По словам Зеленского, только с начала реализации плана дальнобойных ударов в этом году выполнено более тысячи огневых задач. Среди поражённых объектов — нефтяная инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические узлы.
Во время совещания также было решено продолжить дальнобойные операции и обновили список приоритетных целей.
Как объяснил президент, главная цель таких ударов — усилить давление на Россию, затруднив производство компонентов для оружия и нанеся ущерб нефтяной отрасли и другим секторам экономики.
— Наша точность эффективно способствует созданию условий для настоящей дипломатии, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина уже предоставила российскому политическому руководству все необходимые предложения для завершения войны справедливым миром, а международные партнеры знают, какие шаги для этого нужны.
Ранее в интервью американской блогерше Лоре Лумер Владимир Зеленский заявил, что уже сейчас украинские дроны способны преодолевать более 3 тыс. км.
По его словам, к концу 2026 года планируется создать беспилотники с дальностью полета до 4 тыс. км, а уже в следующем году — от 5 тыс. до 10 тыс. км.
Фото: Владимир Зеленский