Президент України Володимир Зеленський розповів про плани розвитку вітчизняної програми далекобійних безпілотників.

Зеленський про плани щодо виробництва далекобійних дронів

Упродовж найближчих двох років дальність українських дронів планують збільшити з понад 3 тис. до 10 тис. км.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

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За словами Зеленського, українська програма далекобійних дронів переходить на новий етап розвитку. Уже цього року Україна планує створити безпілотники з дальністю польоту до 4 тис. км, а наступного — від 5 тис. до 10 тис. км.

Президент зазначив, що нині Україна вже має дрони, здатні долати понад 3 тис. км.

– Отже, що дуже важливо зараз: у вас є дрони на 3000 плюс кілометрів. А цього року у нас будуть на 4000 кілометрів, наступного року — від 5 до 10 тисяч, – зауважив президент України.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Зеленський уперше повідомив про успішні випробування українського безпілотника з дальністю польоту 3 тис. км. Тоді він наголосив, що держава розвиває цілу лінійку далекобійних засобів для посилення своєї безпеки.

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