Вже наступного року Україна планує збільшити дальність польоту дронів до 10 тис. км – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна планує суттєво збільшити дальність польоту вітчизняних далекобійних дронів.
- Президент наголосив, що програма далекобійних дронів переходить на новий етап і має посилити безпекові можливості України.
Президент України Володимир Зеленський розповів про плани розвитку вітчизняної програми далекобійних безпілотників.
Зеленський про плани щодо виробництва далекобійних дронів
Упродовж найближчих двох років дальність українських дронів планують збільшити з понад 3 тис. до 10 тис. км.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.
За словами Зеленського, українська програма далекобійних дронів переходить на новий етап розвитку. Уже цього року Україна планує створити безпілотники з дальністю польоту до 4 тис. км, а наступного — від 5 тис. до 10 тис. км.
Президент зазначив, що нині Україна вже має дрони, здатні долати понад 3 тис. км.
– Отже, що дуже важливо зараз: у вас є дрони на 3000 плюс кілометрів. А цього року у нас будуть на 4000 кілометрів, наступного року — від 5 до 10 тисяч, – зауважив президент України.
Нагадаємо, що у березні 2025 року Зеленський уперше повідомив про успішні випробування українського безпілотника з дальністю польоту 3 тис. км. Тоді він наголосив, що держава розвиває цілу лінійку далекобійних засобів для посилення своєї безпеки.