Україна не може відповідати Росії за принципом “удар за удар”, а має діяти асиметрично та завдавати противнику збитків, що значно перевищують витрати на проведення власних операцій.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони України Євген Хмара в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

Україна робить ставку на асиметричні удари

За словами Євгена Хмари, українська стратегія передбачає максимально ефективне використання ресурсів, грамотну логістику та удари по найбільш чутливих для Росії об’єктах.

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– Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично, – сказав він.

Водночас він наголосив, що управління ресурсами та логістика залишаються одним із ключових елементів планування бойових дій, адже військові повинні своєчасно отримувати необхідне озброєння та техніку.

Хмара пояснив, що українські далекобійні удари спрямовані на те, щоб завдавати Росії збитків, які значно перевищують витрати України на їх проведення.

За його словами, вартість таких операцій має становити близько 2% від економічної шкоди, якої вони завдають Росії.

Як приклад він навів операцію Павутина, під час якої безпілотники атакували російські аеродроми зі стратегічною авіацією. Тоді було знищено або пошкоджено 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні збитки Росії, за оцінкою української сторони, перевищили 7 млрд доларів.

Хмара додав, що Україна свідомо зосереджує удари на військово-промисловому комплексі Росії, зокрема нафтопереробних заводах, транспортних вузлах та інших об’єктах, що забезпечують її воєнні можливості.

Співпраця зі США та виробництво Patriot

Окремо Хмара висловив сподівання, що співпраця України зі США переросте у довгострокове стратегічне партнерство, в межах якого Київ зможе не лише отримувати підтримку, а й ділитися досвідом сучасної війни.

Він також наголосив, що для України критично важливо налагодити виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво таких ракет. Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Вашингтона також обговорив це питання з Трампом та американськими сенаторами.

Також Україна хоче отримати прототип європейської системи протидії балістичним ракетам Freyja у першій половині наступного року.

Проєкт має стати альтернативою американській системі Patriot.

Джерело: Reuters, АрміяInform

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