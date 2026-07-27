Україна хоче, щоб прототип європейської системи протидії балістичним ракетам під кодовою назвою Freyja був готовий у першій половині наступного року.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, який відповідає за цей проєкт, пише Reuters.

Система ППО Freyja: коли планують створити прототип

Давид Алоян повідомив, що міжнародний керівний комітет, який має оцінити витрати на дослідження і розробку системи, незабаром має зібратися вперше.

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Лідери 10 європейських країн, серед яких президент України Володимир Зеленський, а також представники близько десятка оборонних компаній зібралися на саміті в Парижі два тижні тому, щоб офіційно започаткувати коаліцію зі створення системи протидії балістичним ракетам.

– Оскільки ми працюємо в дуже стислі терміни, ми маємо амбітну мету: отримати MVP (мінімально життєздатний продукт) уже в першій половині наступного року. Це буде прототип, який уже зможе продемонструвати свої перші практичні результати, – сказав Алоян.

Україна залежить від американських систем протиповітряної оборони Patriot. Вони є єдиною зброєю в її арсеналі, здатною надійно збивати російські балістичні ракети, що рухаються зі швидкістю в кілька разів більшою за швидкість звуку.

На постачання систем Patriot впливає політична нестабільність, обмежені запаси і тривалий виробничий цикл.

У липні Росія посилила балістичні удари по Києву та Одесі – південному портовому центру, запустивши десятки ракет. Більшість із них Україна не змогла збити через нестачу ракет-перехоплювачів.

Україна готова надати для проєкту Freyja пускову установку та ракети-перехоплювачі. Володимир Зеленський заявив, що сподівається побачити систему в робочому стані протягом року.

Київ очікує, що союзники нададуть технології, зокрема сучасні радари, сенсори, а також досвід у сфері наведення ракет і електроніки систем управління.

Серед оборонних компаній, які вже долучилися до цієї ініціативи – Eurosam, виробник системи перехоплення SAMP-T, а також Leonardo, Thales і Saab.

Український виробник ракет і безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що стане головним промисловим партнером проєкту.

У червні компанія оголосила про угоду з німецьким оборонним виробником Hensoldt щодо постачання радарів для цієї системи.

Що відомо про систему ППО Freyja

Система ППО Freyja – це спроба створити дешевшу альтернативу системі Patriot, на яку також покладаються багато європейських країн. Інші системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійська SAMP/T і німецька IRIS-T, поки що не довели здатності збивати балістичні ракети.

За словами Алояна, виробникам доручили розробити основу системи із взаємозамінними компонентами.

– Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що вона має відкриту архітектуру. Якщо Данія скаже, що хоче систему Freyja з радаром Weibel данського виробництва, це нормально. Якщо Швеція скаже, що хоче систему Saab. це також не проблема, – пояснив він.

Алоян повідомив, що серед ідей, які розглядаються, є створення спеціального органу, можливо фонду, який акумулюватиме всі внески та забезпечуватиме стабільне фінансування проєкту.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Україна ініціювала створення Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони (Антибалістична коаліція). До неї офіційно долучилося дев’ять європейських країн.

Зеленський заявив, що розраховує побачити антибалістичну систему Freyja в роботі протягом року.

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