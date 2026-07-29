Украина не может отвечать России по принципу “удар за удар”, а должна действовать асимметрично и наносить противнику ущерб, значительно превышающий затраты на проведение собственных операций.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Украина делает ставку на асимметричные удары

По словам Евгения Хмары, украинская стратегия предусматривает максимально эффективное использование ресурсов, грамотную логистику и удары по наиболее уязвимым для России объектам.

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– Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично, – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что управление ресурсами и логистика остаются одним из ключевых элементов планирования боевых действий, ведь военные должны своевременно получать необходимое вооружение и технику.

Хмара пояснил, что украинские удары на большие расстояния направлены на то, чтобы наносить России ущерб, значительно превышающий затраты Украины на их проведение.

По его словам, стоимость таких операций должна составлять около 2% от экономического ущерба, который они наносят России.

В качестве примера он привел операцию Паутина, в ходе которой беспилотники атаковали российские аэродромы со стратегической авиацией. Тогда было уничтожено или повреждено 41 самолет, среди которых Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Общие убытки России, по оценке украинской стороны, превысили 7 млрд долларов.

Хмара добавил, что Украина сознательно сосредотачивает удары на военно-промышленном комплексе России, в частности на нефтеперерабатывающих заводах, транспортных узлах и других объектах, обеспечивающих ее военные возможности.

Сотрудничество с США и производство Patriot

Отдельно Хмара выразил надежду, что сотрудничество Украины с США перерастет в долгосрочное стратегическое партнерство, в рамках которого Киев сможет не только получать поддержку, но и делиться опытом ведения современной войны.

Он также подчеркнул, что для Украины критически важно наладить производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство таких ракет. Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Вашингтон также обсудил этот вопрос с Трампом и американскими сенаторами.

Кроме того, Украина хочет получить прототип европейской системы противодействия баллистическим ракетам Freyja в первой половине следующего года.

Проект должен стать альтернативой американской системе Patriot.

Источник: Reuters, АрміяInform

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