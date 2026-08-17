Україна затвердила пріоритети для далекобійних ударів на території Російської Федерації на наступні тижні та вересень 2026 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо фронту.

Зеленський про удари України по РФ

– Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію, – заявив Зеленський.

Президент подякував усім українським підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара доповів про захист українських міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів.

На думку президента, потрібно додати ресурсів для цього. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим вони визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити захист на найбільш інтенсивних напрямках.

Водночас Зеленський додав, що визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач ЗСУ.

Окремо під час доповіді обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня.

Як стверджує Зеленський, під час зустрічі підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та вересень. На думку президента, підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку українського далекобійного курсу.

Фото : Офис президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.