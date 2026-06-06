Мріяв бути програмістом: що відомо про 12-річного хлопчика, чиє життя обірвала ДТП у Києві
Жертвою смертельної ДТП у Солом’янському районі Києва став 12-річний Григорій Глушич. Хлопчик загинув увечері 5 червня після того, як автомобіль Mercedes-Benz на швидкості в’їхав у підземний перехід.
Про це повідомляють його тітка Катерина Терлецька та Київська Вальдорфська школа Софія, в якій навчався підліток.
ДТП у Києві: що відомо про загиблого хлопчика
У школі розповіли, що цьогоріч підліток закінчив шостий клас. У день смертельної автокатастрофи був його останній навчальний день.
Мама одного із однокласників розповіла журналістам, що Григорій був добрим хлопчиком, відповідальним та досить дорослим для свого віку.
Він збирався переходити в інший ліцей. Підліток мріяв стати програмістом та вже готувався до вступного тесту до фізико-математичного ліцею.
Однокласник Іван поділився, що у Григорія залишилася старша сестра. Його тато служить у лавах Збройних сил України.
5 червня внаслідок смертельної ДТП у Києві загинуло четверо людей, серед яких є 12-річний хлопчик та двоє поліцейських. Також в автокатастрофі постраждали троє людей.
Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz, який на швидкості в’їхав у підземний перехід у Солом’янському районі Києва. За останні півтора роки водія 10 разів штрафували за порушення правил дорожнього руху.