Жертвою смертельної ДТП у Солом’янському районі Києва став 12-річний Григорій Глушич. Хлопчик загинув увечері 5 червня після того, як автомобіль Mercedes-Benz на швидкості в’їхав у підземний перехід.

Про це повідомляють його тітка Катерина Терлецька та Київська Вальдорфська школа Софія, в якій навчався підліток.

ДТП у Києві: що відомо про загиблого хлопчика

У школі розповіли, що цьогоріч підліток закінчив шостий клас. У день смертельної автокатастрофи був його останній навчальний день.

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Мама одного із однокласників розповіла журналістам, що Григорій був добрим хлопчиком, відповідальним та досить дорослим для свого віку.

Він збирався переходити в інший ліцей. Підліток мріяв стати програмістом та вже готувався до вступного тесту до фізико-математичного ліцею.

Однокласник Іван поділився, що у Григорія залишилася старша сестра. Його тато служить у лавах Збройних сил України.

5 червня внаслідок смертельної ДТП у Києві загинуло четверо людей, серед яких є 12-річний хлопчик та двоє поліцейських. Також в автокатастрофі постраждали троє людей.

Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz, який на швидкості в’їхав у підземний перехід у Солом’янському районі Києва. За останні півтора роки водія 10 разів штрафували за порушення правил дорожнього руху.

Фото : Факти ICTV

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