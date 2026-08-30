У неділю, 30 серпня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск нового сезону шоу Україна має талант.

Цього разу на сцену вийшли повітряні гімнасти, танцівники, вокалісти, мім, стендап-комік, артисти з небезпечним номером та ветеран війни.

Другий кастинг Україна має талант 2026 на СТБ запам’ятався першими червоними кнопками сезону, метанням ножів, пострілом із лука із зав’язаними очима та другою золотою кнопкою, яку цього разу натиснув Стас Боклан.

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Восьмирічна гімнастка відкрила другий випуск Україна має талант

Першою перед суддями та глядачами з’явилася восьмирічна Анастасія Горбацевич із Запоріжжя, рекордсменка України з повітряної гімнастики.

На сцені дівчинка виконала цирковий номер на парасольці та вразила журі своєю майстерністю.

Особливо емоційно на її виступ відреагувала Олена Кравець.

– Настюшо, мені було дуже важко стримувати себе і свої почуття. Це було настільки красиво, що я на якусь мить відчула себе теж у повітрі – дуже легкою та прекрасною, – сказала вона.

Анастасія пройшла до наступного етапу шоу.

Артем Пивоваров і Стас Боклан вперше натиснули червоні кнопки

Перші червоні кнопки сезону з’явилися під час виступу 41-річної викладачки музичної школи та TikTok-блогерки Шаї.

Учасниця виконала пісню Jerry Heil Додай гучності (12 points), поєднавши вокал із грою на скрипці.

Артем Пивоваров і Стас Боклан натиснули червоні кнопки та не підтримали учасницю.

Сама Шая спокійно відреагувала на рішення журі.

– Яким би не був мій результат сьогодні, він не скасовує мою працю, підготовку, любов до музики та співу, – сказала вона.

Мім Артур Гульванський присвятив номер українським військовим

22-річний киянин Артур Гульванський розповів на сцені особисту історію мовою пластики та пантоміми.

Його номер був присвячений українському воїну. Для самого Артура ця тема особлива: у 2022 році його батько долучився до війська, а після отриманої травми став капеланом.

Учасник пояснив, що хотів нагадати про необхідність підтримувати військових, які повертаються з фронту.

– Ці люди пройшли пекло. Цим людям потрібна підтримка. Я пам’ятаю. Я розумію. І мені прикро, що так сталося, – сказав Артур.

Журі підтримало учасника, і він пройшов далі.

THE BOND повернулися на Україна має талант через п’ять років

Танцювальна команда THE BOND уже знайома глядачам шоу. Через п’ять років колектив знову вийшов на сцену Україна має талант, але вже в оновленому складі.

Цього разу танцівники представили гумористичний номер Весела пенсія, після якого зал скандував Браво.

Не обійшлося і без жарту на адресу Стаса Боклана. Учасники обіграли популярний мем сікс-севен, нагадавши, що наступного року акторові виповниться 67 років.

Жарт підхопили всі троє суддів.

Команда THE BOND отримала три так та продовжила участь у шоу.

Донька Тетяни Піскарьової виконала хіт Селін Діон

На сцену другого випуску вийшла 12-річна Надія Лєснікова, донька заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової.

Для кастингу дівчинка обрала складну композицію The Power Of Love Селін Діон.

Тетяна Піскарьова зізналася, що спочатку занепокоїлася через вибір доньки, адже розуміла складність пісні.

– І, слава Богу, що наші діти йдуть назустріч своїй меті, мріям. Спокійно. Вони не знають, чого треба боятися. А нам головне цього не розказувати, – сказала співачка.

Надія пройшла до наступного етапу.

Метання ножів принесло одразу дві червоні кнопки

Одним із найнебезпечніших виступів другого випуску став номер Анастасії Іл’їної та Дмитра Баїна з метанням ножів.

Виступ змусив нервувати не лише глядачів, а й суддів. Олена Кравець та Стас Боклан натиснули червоні кнопки.

Боклан пояснив, що за інших обставин номер міг би викликати в нього захоплення, однак під час війни сцени з елементами небезпеки сприймаються інакше.

Подібними відчуттями поділилася й Олена Кравець.

– Колись пацани у моєму дворі грали у війну, сьогодні мої діти живуть у війні. Мені важко це сприймати: будь-яке лезо ножа, навіть якщо йдеться про номер. Воно викликає в мене напругу, тривогу і страх, – сказала вона.

Стас Боклан віддав золоту кнопку стендап-коміку Дмитру Довгому

Володарем другої золотої кнопки сезону став 26-річний стендап-комік Дмитро Довгий.

Його виступ сподобався і глядачам, і журі: після номера зал аплодував гумористу стоячи.

Стас Боклан заявив, що Довгий має особливу сценічну енергію, яку неможливо натренувати.

– Я багато років виходжу на сцену і все життя заздрю людям, які, виходячи на сцену, моментально завойовують глядацьку увагу. Це така внутрішня енергія. Вона, мабуть, дається Господом при народженні, тому що її не можна натренувати: ця енергія або є у людини, або немає. У вас усе це є, – сказав Боклан.

Після цього актор натиснув золоту кнопку, відправивши Дмитра далі у шоу.

Ветеран Іван Роман влучив у десятку із зав’язаними очима

38-річного ветерана Івана Романа судді зустріли стоячи та подякували йому за службу.

На сцені чоловік продемонстрував стрільбу з лука. Найефектнішим моментом номера став постріл із зав’язаними очима: Іван влучив просто у десятку.

Після виступу Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров вийшли до ветерана та його дружини Лариси, яка підтримувала чоловіка за лаштунками.

– Сьогодні буде не три так. Сьогодні – всі десять так. X10 так у вас сьогодні. Це було грандіозно, – сказали судді.

Іван Роман пройшов до наступного етапу.

Повітряний пілоніст завершив другий кастинг

Завершував випуск 29-річний киянин Володимир Кірюшин із номером на повітряному пілоні.

Його виступ завершився оваціями глядачів стоячи, а журі відзначило техніку та професійність артиста.

– Володимире, ви – сформований артист. Ваше вміння, ваша філігранність, ваша професійність. Усе виглядало досконало. Хочеться побажати вам розвитку. У вас три так, – сказав Артем Пивоваров.

Володимир продовжив участь у проєкті.

Хто пройшов далі після другого випуску Україна має талант

За підсумками другого кастингу боротьбу в шоу продовжують:

Анастасія Горбацевич, 8 років, Запоріжжя – повітряна гімнастика;

Артур Гульванський, 22 роки, Київ – мім;

Олександра Дорож, 17 років, Одеса – східні танці;

SKY LIGHTS, учасникам від 17 до 24 років, Кривий Ріг/Київ – акробатика;

народний ансамбль Злагода, учасникам від 55 до 95 років, село Мирне Чернігівської області – вокал;

танцювальна команда THE BOND, учасникам від 8 до 15 років, Київ – танці;

Надія Лєснікова, 12 років, Київ – вокал;

Анастасія Бочковська та Єва Хлопко, 9 років, Вільнянськ Запорізької області – повітряна гімнастика;

Уляна Торопова, 16 років, Запоріжжя/Івано-Франківськ – танці;

Сергій Земзюлін, 26 років, Ніколь/Київ – воркаут;

Дмитро Довгий, 26 років, Кам’янець-Подільський/Німеччина – стендап. Він став володарем золотої кнопки;

Давид Давидян, 37 років, Київ – гра на вібрафоні;

Adrian Licea, 33 роки, Куба – вокал;

Артем Сокольніков, 12 років, Київ – танці;

Іван Роман, 38 років, Миколаїв – стрільба з лука;

Рінат Бугай та Лалі Митченко, 7 років, Харків/Київ – бальні танці;

Владислава Герман-Проценко, 18 років, Київ – мистецтво хула-хупів;

Володимир Кірюшин, 29 років, Київ – повітряний пілон.

Наступний випуск Україна має талант вийде 6 вересня на телеканалі СТБ. На сцені з’являться нові учасники, які спробують здивувати Олену Кравець, Стаса Боклана та Артема Пивоварова.

Раніше стало відомо, як відбулася прем’єра нового сезону Україна має талант, присвяченого 35-річчю Незалежності України.

Фото: надано телеканалом СТБ

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