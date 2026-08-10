Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення низки важливих військових рішень.

Зеленський про кадрові зміни у ЗСУ та операції проти РФ

Як заявив Володимир Зеленський, під час робочої наради обговорили кадрові пропозиції та концепцію змін, яку запропонував головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий у взаємодії з начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком та тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ Євгенієм Хмарою.

За словами президента, частина рішень уже підготовлена, а інші будуть ухвалені найближчим часом.

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Основну увагу під час обговорення приділили ситуації на фронті та необхідним діям для посилення ключових напрямків, зокрема, на Донеччині.

Зеленський висловив вдячність підрозділам, які ефективно тримають оборону та знищують російських окупантів у районах Словʼянська, Костянтинівки та Добропілля, а також відзначив активні дії Десантно-штурмових військ.

Крім того, вище військове керівництво скорегувало та затвердило нові далекобійні операції (мідлстрайки) проти Росії.

Президент стверджує, що українська влучність дозволяє утримувати ініціативу у війні та створює базу для дипломатичних рішень. Він подякував за роботу Силам безпілотних систем ЗСУ, ракетним військам, СБУ та українській розвідці.

Крім цього, на нараді детально розібрали потреби системи протиповітряної оборони для захисту прифронтових громад, обласних центрів та столиці від російських ударів.

Він наголосив, що очікує від українських дипломатів конкретних результатів щодо постачання засобів ППО від міжнародних партнерів.

Фото : Офіс президента

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