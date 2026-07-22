Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України.

Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

Указом №628/2026 Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

– Звільнити Драпатого Михайла Васильовича з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України, – зазначено у документі.

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Указом №630/2026 президент призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України.

– Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних Сил України, – йдеться в указі.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача ЗСУ.

Новим головкомом стане генерал-майор Михайло Драпатий.

Він подякував президенту за довіру, Силам оборони України – за новий етап служби.

– Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність, – наголосив він.

Драпатий також подякував Олександру Сирському за послідовну роботу на посаді головнокомандувача ЗСУ та внесок у зміцнення українського війська.

– Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам, – підсумував він.

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