Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий оприлюднив принципи, якими керуватиметься під час командування українською армією.

Принципи опубліковані на сайті Збройних Сил України.

Принципи лідерства Драпатого

Документ визначає основні пріоритети головнокомандувача, вимоги до командирів і штабів, а також підходи до розвитку війська під час війни. Конкретний порядок реалізації цих положень, завдання та показники їхнього виконання мають визначити в окремих документах.

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Одним із центральних положень документа є ставлення до військовослужбовця як до найціннішої бойової спроможності ЗСУ.

За задумом Драпатого, командир має відповідати не лише за виконання бойового завдання, а й за підготовку та збереження особового складу, розвиток підлеглих і недопущення невиправданого ризику. Окремо наголошується на допомозі пораненим, гідному вшануванні загиблих та підтримці їхніх родин.

Головнокомандувач підкреслює, що рішучість під час війни не повинна перетворюватися на безрозсудність. Кожна невиправдана втрата, за його словами, послаблює Збройні Сили.

Також у документі йдеться про підтримку військових після завершення служби: допомога, реабілітація, визнання та нові можливості.

Служба має стати більш прогнозованою

Серед пріоритетів Драпатого — зміни у системі проходження військової служби. У документі окремо згадуються питання, які найчастіше хвилюють військових та їхні родини: строки служби, ротації та порядок звільнення.

Зазначається, що систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців мають змінити так, щоб вона одночасно забезпечувала боєздатність армії та враховувала потреби військових і суспільства. Кадрові рішення, згідно з принципами, повинні залежати від потреб війська, професійності та результатів служби.

Чесність та готовність визнавати помилки

Окремий блок документа присвячений необхідності чесно оцінювати ситуацію. Командири та штаби мають не допускати, щоб страх, надмірний оптимізм чи особисті амбіції впливали на оцінку реальності.

Драпатий наголошує: проблеми, які ігнорують, лише поглиблюються. Водночас професійна дискусія має допомагати ухвалювати сильніші рішення.

Стандарти поведінки мають поширюватися на всіх — від генералів і офіцерів до сержантів та цивільних керівників. У ЗСУ, згідно з документом, не повинно бути місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації та несправедливості.

Менше бюрократії та швидші рішення

Для штабів усіх рівнів Михайло Драпатий визначив ключове питання: чи допомагає конкретний процес армії краще воювати та досягати успіху.

У разі негативної відповіді процес необхідно змінити. Йдеться про скорочення зайвої звітності, усунення дублювання, чіткішу мету нарад, доповідей та інших штабних процедур.

Окремий акцент зроблено на швидкості ухвалення рішень та адаптації до змін на полі бою.

ЗСУ мають адаптуватися швидше за противника

Драпатий одним із пріоритетів визначив прискорення впровадження інновацій і бойового досвіду.

Технології, згідно з принципами, мають застосовуватися передусім там, де вони дають змогу виконувати бойові завдання з меншими втратами та ризиком для військових на передовій. При цьому корисні ідеї можуть надходити від будь-якого військовослужбовця — незалежно від звання чи посади.

Головнокомандувач також наголошує на необхідності діяти спільно: жоден окремий вид, рід військ чи бригада не здатні самостійно забезпечити перемогу.

За словами Драпатого, його завдання полягає не лише в управлінні ЗСУ під час нинішньої війни, а й у тому, щоб українська армія вийшла з неї сильнішою.

Він наголосив, що помилки під час війни можуть коштувати життя, однак визнана, проаналізована та виправлена помилка має перетворюватися на бойовий досвід.

Кінцевою метою, за словами Головнокомандувача, мають стати довготривалий справедливий мир і такі Збройні Сили України, щоб жоден агресор у майбутньому не вважав напад на Україну прийнятним способом досягнення своїх цілей.

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