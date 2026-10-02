Україна готова невідкладно розпочати евакуацію цивільних із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та залучити до цього Міжнародний комітет Червоного Хреста. Росія блокує гуманітарні ініціативи.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив 2 жовтня в ефірі телеканалу Інтер.

Україна готова розпочати евакуацію з Олешок, але Росія проти

– Україна готова розпочати евакуацію просто зараз. Ми запропонували російській стороні безпечні маршрути, режим тиші та готові залучити МКЧХ як третю сторону. Однак відповідь Росії на всі пропозиції – ні, – наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини вже кілька місяців намагається домовитися з Росією про відкриття гуманітарного коридору.

Зараз дивляться

За його словами, МКЧХ підтвердив готовність допомогти з евакуацією мешканців із зони лиха, проте російська сторона зупинила переговорний процес.

Омбудсмен заявив, що через штучну блокаду та спричинену нею гуманітарну катастрофу цивільне населення опинилося в умовах виживання.

Окупаційні сили використовують місцевих жителів як живий щит. Лубінець наголосив, що такі дії є цілеспрямованою політикою геноциду.

Посадовець нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради Безпеки ООН порівняв блокаду Олешок із Голодомором та нацистською облогою Ленінграда. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

– Москва – єдина причина цієї катастрофи і єдина перешкода для її припинення, – підсумував Лубінець.

Що відомо про ситуацію в Олешках

В окупованих Олешках гуманітарна ситуація критично погіршилася. Жителі залишилися без їжі та медикаментів, остання успішна спроба доставити продукти відбулася 26 травня.

Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Андрій Сибіга заявив, що російська окупаційна влада блокує доставку гуманітарної допомоги та не дозволяє людям залишити місто.

За даними української розвідки, Росія готувала десятки постановочних відео в Олешках. Місцевих жителів могли змушувати говорити на камеру, що вони забезпечені всім необхідним і задоволені діями окупаційної влади.

Сили оборони намагаються допомагати цивільному населенню та доставляли гуманітарні вантажі за допомогою безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.