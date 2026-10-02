Украина готова безотлагательно начать эвакуацию гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области и привлечь к этому Международный комитет Красного Креста. Россия блокирует гуманитарные инициативы.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 2 октября в эфире телеканала Интер.

Украина готова начать эвакуацию из Олешек, но Россия против

— Украина готова начать эвакуацию прямо сейчас. Мы предложили российской стороне безопасные маршруты, режим тишины и готовы привлечь МККК как третью сторону. Однако ответ России на все предложения – нет, – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека уже несколько месяцев пытается договориться с Россией об открытии гуманитарного коридора.

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По его словам, МККК подтвердил готовность помочь с эвакуацией жителей из зоны бедствия, однако российская сторона остановила переговорный процесс.

Омбудсмен заявил, что из-за искусственной блокады и вызванной ею гуманитарной катастрофы гражданское население оказалось в условиях выживания.

Оккупационные силы используют местных жителей как живой щит. Лубинец подчеркнул, что такие действия являются целенаправленной политикой геноцида.

Чиновник напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Безопасности ООН сравнил блокаду Олешек с Голодомором и нацистской осадой Ленинграда. Он призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

— Москва – единственная причина этой катастрофы и единственное препятствие для ее прекращения, – подытожил Лубинец.

Что известно о ситуации в Олешках

В оккупированных Олешках гуманитарная ситуация критически ухудшилась. Жители остались без еды и медикаментов, последняя успешная попытка доставить продукты состоялась 26 мая.

Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной ситуации в Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Андрей Сибига заявил, что российские оккупационные власти блокируют доставку гуманитарной помощи и не позволяют людям покинуть город.

По данным украинской разведки, Россия готовила десятки постановочных видео в Олешках. Местных жителей могли заставлять говорить на камеру, что они обеспечены всем необходимым и довольны действиями оккупационных властей.

Силы обороны пытаются помогать гражданскому населению и доставляли гуманитарные грузы с помощью беспилотников.

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