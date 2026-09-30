Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомив міністр МЗС Андрій Сибіга.

Гуманітарна криза в Олешках: Україна звернулась до ОБСЄ

Питання під назвою Щодо катастрофічної гуманітарної ситуації в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією мають розглянути найближчим часом.

Українська делегація планує поінформувати держави-учасниці ОБСЄ про критичне становище цивільного населення в місті, зокрема дітей.

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Очільник МЗС наголосив, що саме російська окупаційна влада блокує гуманітарну допомогу та не дає можливостей людям залишити місто.

Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та домагатися негайного гуманітарного доступу до Олешок.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія готує десятки постановочних відео в тимчасово окупованих Олешках.

За його словами, місцевих жителів нібито планують змушувати говорити на камеру, що вони забезпечені всім необхідним та задоволені діями російської окупаційної влади.

Сибіга назвав це продовженням російської пропагандистської кампанії, спрямованої на заперечення гуманітарної кризи в місті.

– Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає. Закликаємо міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок, – наголосив Сибіга.

Сибіга також повідомив, що Сили оборони України намагаються допомагати цивільним, зокрема нещодавно доставляли гуманітарні вантажі за допомогою важких безпілотників.

За словами міністра, ситуація залишається критичною, а кожен день має значення для порятунку людей, які перебувають в окупованому місті.

Джерело : МЗС

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