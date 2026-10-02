Постійна рада ОБСЄ провела термінове засідання щодо гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

Про результати засідання повідомили в Міністерстві закордонних справ України та, зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга.

Ситуація в Олешках на терміновому засіданні ОБСЄ

Засідання Постійної ради ОБСЄ відбулося на вимогу України. На ньому розглянули катастрофічну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

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За словами Андрія Сибіги, послання міжнародної спільноти до Росії полягало у вимозі забезпечити міжнародним організаціям повний, безпечний та безперешкодний доступ до міста.

Також Росія має забезпечити негайне отримання цивільними продуктів харчування й медикаментів та надання людям безпечного шляху для евакуації.

— Держава-агресор не може і не повинна далі тримати цивільних у заручниках, — зазначив Сибіга.

Під час засідання українська делегація також спростувала російські заяви та пропаганду щодо причин страждань цивільного населення в Олешках.

Глава МЗС подякував Швейцарському головуванню в ОБСЄ та державам-учасницям, які засудили дії Росії.

Окремо Сибіга подякував Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ за документування російських злочинів та сприяння тому, щоб ситуація в Олешках залишалася в центрі міжнародного порядку денного.

— Тепер політичні заклики мають бути втілені в практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та притягнення до відповідальності тих, хто свідомо створив цю техногенну катастрофу, — зазначив глава МЗС.

Україна раніше ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Андрій Сибіга заявляв, що російська окупаційна влада блокує гуманітарну допомогу та не дає людям можливості залишити місто.

За даними української розвідки, які наводив міністр, Росія також готувала десятки постановочних відео в Олешках. За його словами, місцевих жителів нібито планували змушувати говорити на камеру, що вони забезпечені всім необхідним та задоволені діями окупаційної влади.

Сибіга також повідомляв, що Сили оборони України намагаються допомагати цивільним та доставляли гуманітарні вантажі за допомогою безпілотників.

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