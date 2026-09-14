Генеральний прокурор Руслан Кравченко сам підписав собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Про це Суспільному повідомили джерела.

Кравченко сам собі оформив відрядження в ПАРЄ

За інформацією джерел, Кравченко оформив відрядження на п’ять днів – із 13 вересня 2026 року. До Франції він планував їхати автомобілем.

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У пресслужбі Офісу генерального прокурора підтвердили, що Кравченко вирушив у п’ятиденне відрядження до Франції з 13 вересня для “участі в слуханні парламентської мережі ПАРЄ”.

У свою чергу в ПАРЄ заявили, що генеральний прокурор Руслан Кравченко та його представники не братимуть участі в засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.

Осіння сесія ПАРЄ у 2026 році розпочнеться 28 вересня і триватиме до 2 жовтня.

14 вересня 2026 року в Парижі проходить засідання комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.

Згідно з офіційним календарем ПАРЄ, цього дня заплановане засідання Пленарного комітету CDH – робочого органу Асамблеї, який опікується питаннями рівності та протидії дискримінації.

Кривонос підтвердив відрядження Кравченка

Директор НАБУ України Семен Кривонос заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно підписав власне відрядження за кордон. За його словами, Бюро не відстежувало цю інформацію.

– Що стосується відрядження. Він підписав його сам – ми не відстежуємо таких речей, – наголосив Кривонос під час спільного з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком брифінгу в Києві 14 вересня.

Відповідаючи на запитання про можливі дії антикорупційних органів із використанням міжнародних механізмів Інтерполу в разі оголошення підозри генеральному прокурору Руслану Кравченку, директор НАБУ відповів:

– Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу і вживаємо заходів щодо всіх осіб, які можливо знаходяться не на території України, але мають статус підозрюваного у наших кримінальних провадженнях… щодо екстрадиції.

Нагадаємо, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу в підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Підозру також, за його словами, підписано “близькій до керівника САП особі” за вплив на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Кравченка є тільки один шлях – звільнення з посади, і закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відставку генерального прокурора.

У НАБУ заявили, що Семену Кривоносу офіційно не вручали жодних підозр. Заяви генпрокурора Руслана Кравченка в НАБУ і САП розцінили як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку Кравченка відбудеться 15 вересня.

Фото: Руслан Кравченко

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