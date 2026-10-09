Журналіста-розслідувача Михайла Ткача затримали в столиці Австрії під час роботи над матеріалом про пошук колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про затримання повідомила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

Михайла Ткача затримали у Відні: що відомо

Увечері 8 жовтня стало відомо про затримання у Відні керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача.

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За словами головної редакторки видання Севгіль Мусаєвої, журналіст перебував в Австрії під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Разом із Ткачем до Відня вирушив його колега Ярослав Бондаренко. На момент повідомлення редакція не знала, де він перебуває, та вимагала встановити його місцеперебування.

В Українській правді заявили, що вважають затримання Михайла Ткача незаконним і вимагають від австрійських правоохоронців пояснити підстави таких дій.

За інформацією редакції, журналіста доставили до місця тримання під вартою. З ним контактує адвокатка.

Спочатку видання не мало прямого зв’язку з Ткачем, тому звернулося до посольств України в Австрії та Австрії в Україні з проханням сприяти його звільненню.

Севгіль Мусаєва також закликала міжнародні журналістські та правозахисні організації долучитися до захисту прав затриманого.

Реакція МЗС України на затримання Михайла Ткача

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що отримали інформацію про затримання журналіста у Відні.

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що українське посольство вже звернулося до австрійської сторони з офіційним запитом щодо обставин інциденту.

— Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання, — зазначив Тихий.

Спочатку український консул звернувся до австрійських правоохоронців із проханням надати доступ до затриманого громадянина.

Згодом стало відомо, що консул отримав доступ до Михайла Ткача та провів із ним розмову.

Попри це, австрійські правоохоронці продовжують утримувати журналіста під вартою.

У МЗС наголосили, що ситуацію контролюють Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби та Посольство України в Австрії.

Офіційні причини затримання журналіста австрійська сторона наразі не називає.

Що відомо про зникнення ексгенпрокурора Руслана Кравченка

7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП щодо ймовірного прикриття діяльності нелегальних кол-центрів.

У ніч проти 14 вересня він виїхав за кордон на службовому автомобілі. Сам Кравченко повідомив, що вирушив у п’ятиденне відрядження до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас його прізвища не було в оприлюднених порядку денному та списку учасників заходу.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора. Згодом Верховна Рада погодила його звільнення, а глава держави підписав відповідний указ.

Офіційне відрядження Кравченка завершилося 18 вересня, однак до роботи в Офісі генерального прокурора він так і не повернувся. Станом на 21 вересня в ОГП заявляли, що не мають інформації про його місцеперебування та про те, чи повернувся він в Україну.

Після звільнення з адміністративної посади Кравченко певний час залишався прокурором ОГП. Однак згодом він сам подав заяву про звільнення з органів прокуратури.

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