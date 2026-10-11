Европейский Союз на следующей неделе предоставит Украине около €3 млрд военной поддержки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Евросоюз предоставит военную поддержку Украине

— Благодарен за подтверждение, что еще около €3 млрд военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые усилят нас, – отметил он.

Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за недавний транш в размере €1,24 млрд на оборонные нужды, который Украина уже получила.

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По словам Зеленского, стороны договорились поручить своим командам предметно обсудить дальнейшие совместные действия и согласовать шаги.

Украина готовится к открытию всех оставшихся переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз до конца года.

Война перешла в более мрачную фазу

После разговора с Зеленским 11 октября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС на этой неделе выделит дополнительные средства на беспилотники и ракеты для Украины.

Финансирование должно усилить обороноспособность страны и помочь защитить ее воздушное пространство.

Президент Еврокомиссии поддержала призыв Зеленского к прекращению огня, которое позволило бы защитить энергетическую инфраструктуру.

Фон дер Ляйен отметила, что Украина будет в центре внимания во время заседания Европейского совета. Лидеры Евросоюза рассмотрят финансовые потребности Украины на следующий год и пути привлечения дополнительной международной поддержки.

По словам главы Еврокомиссии, война перешла в новую, более мрачную фазу. Россия застряла на поле боя, но продолжает атаковать гражданское население далеко за линией фронта.

Она заявила, что ЕС должен открыть для Украины еще два переговорных кластера – тематических блока переговоров о вступлении в ЕС.

— Динамика действительно ощутима, – подчеркнула она.

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