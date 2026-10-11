Зеленский анонсировал новую военную помощь от ЕС на €3 млрд
Европейский Союз на следующей неделе предоставит Украине около €3 млрд военной поддержки.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Евросоюз предоставит военную поддержку Украине
— Благодарен за подтверждение, что еще около €3 млрд военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые усилят нас, – отметил он.
Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за недавний транш в размере €1,24 млрд на оборонные нужды, который Украина уже получила.
По словам Зеленского, стороны договорились поручить своим командам предметно обсудить дальнейшие совместные действия и согласовать шаги.
Украина готовится к открытию всех оставшихся переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз до конца года.
Война перешла в более мрачную фазу
После разговора с Зеленским 11 октября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС на этой неделе выделит дополнительные средства на беспилотники и ракеты для Украины.
Финансирование должно усилить обороноспособность страны и помочь защитить ее воздушное пространство.
Президент Еврокомиссии поддержала призыв Зеленского к прекращению огня, которое позволило бы защитить энергетическую инфраструктуру.
Фон дер Ляйен отметила, что Украина будет в центре внимания во время заседания Европейского совета. Лидеры Евросоюза рассмотрят финансовые потребности Украины на следующий год и пути привлечения дополнительной международной поддержки.
По словам главы Еврокомиссии, война перешла в новую, более мрачную фазу. Россия застряла на поле боя, но продолжает атаковать гражданское население далеко за линией фронта.
Она заявила, что ЕС должен открыть для Украины еще два переговорных кластера – тематических блока переговоров о вступлении в ЕС.
— Динамика действительно ощутима, – подчеркнула она.